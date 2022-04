Covid News Updates: बच्चों में तेजी से फैल रहा कोरोना, नोएडा में नए मरीजों में 26 फीसदी 18 वर्ष से कम के

Covid News Updates: नोएडा में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के जो नए केसेज आए हैं, उनमें से 25 फीसदी से अधिक मामले बच्चों के संक्रमित होने के हैं.

नोएडा में पिछले एक हफ्ते में 167 नए केसेज आए हैं जिसमें से 44 संक्रमित 18 वर्ष से कम की उम्र के हैं यानी कि 26.3 फीसदी संक्रमित बच्चे हैं. (Image- Reuters)

Covid News Updates: कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है और इस बार बच्चे भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं. नोएडा की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में कोरोना के जो नए केसेज आए हैं, उनमें से 25 फीसदी से अधिक मामले बच्चों के संक्रमित होने के हैं. पिछले एक दिन में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में 43 लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला है जिसमें 16 बच्चे हैं. यह जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग ने दी है. नए मामले सामने आने के बाद जिले में एक्टिव केसेज बढ़कर 156 हो गए हैं. करीब दो साल पहले मार्च 2020 में कोरोना महामारी का खतरा शुरू हुआ था और तब से अब तक राजधानी दिल्ली से सटे इलाके गौतम बुद्ध नगर में 98832 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के चलते पिछले दो साल में गौतम बुद्ध नगर में अब तक 490 लोगों की मौत हो चुकी है. बच्चों को तेजी से शिकार बना रहा कोरोना

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में 43 नए केसेज सामने आए हैं और 10 लोग ठीक हुए हैं. हालांकि चिंता की बात यह है कि जो नए केस आए हैं, उनमें से 16 बच्चे हैं. पिछले एक हफ्ते में 167 नए केसेज आए हैं जिसमें से 44 संक्रमित 18 वर्ष से कम की उम्र के हैं यानी कि 26.3 फीसदी संक्रमित बच्चे हैं. यह जानकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ सुनील कुमार शर्मा ने दी. DDA Special Housing Scheme 2021 Allotment: डीडीए फ्लैट्स के लिए 18 अप्रैल को होगा ड्रा, दिल्ली में घर मिलने का पूरा है चांस, क्या है वजह? स्कूलों के लिए एडवायजरी हुई है जारी बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक एडवायजरी जारी की. यह एडवायजरी स्कूली बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्टिंग को लेकर जुड़ी है. एडवायजरी के मुताबिक अगर किसी स्कूली बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया या कोरोना का कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो इसकी सूचना मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल देने का अनुरोध किया गया है. इसकी सूचना स्कूल हेल्पलाइन नंबर 1800492211 या ई-मेल आईडी cmogbnr@gmail.com और ncmogbnr@gmail.com पर दे सकते हैं. यह पहल इसलिए की जा रही है ताकि बच्चों को समय पर उचित इलाज मुहैया कराई जा सके. देश भर में 949 नए केसेज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 949 नए केसेज सामने आए हैं. डेली पॉजिटिविटी रेट 0.26 फीसदी और रिकवरी रेट 98.76 फीसदी है. कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावशाली हथियार के तौर पर वैक्सीन की बात करें तो देश में अब तक 186.30 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है. 2.38 करोड़ से अधिक डोज 12-14 वर्ष के बच्चों को पहले शॉट के रूप में दी गई है. (इनपुट: पीटीआई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ट्विटर हैंडल)

