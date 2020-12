Covid-19 Vaccine: अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग होगी Pfizer वैक्सीन की कीमत, कम आय वाले देशों के लिए दाम कम

Covid-19 Vaccine Update: फार्मा कंपनी Pfizer (फाइजर) ने कहा कि अलग-अलग देशों के लिए उसकी कोरोना वैक्सीन की कीमत अलग होगी. कंपनी ने कहा कि वह वैक्सीन को पूरी दुनिया में उपलब्ध कराना चाहती है. कंपनी की भारतीय पार्टनर ने देश में कोरोना के खिलाफ Pfizer/BioNTech वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन (EUA) के लिए भारतीय ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मांगी है. वैक्सीन को ब्रिटेन की मंजूरी मिलने के बाद, Pfizer और BioNTech को आने वाले दिनों में दुनिया भर के रेगुलेटर्स के फैसले आने की उम्मीद है. कंपनी ने कहा था कि वह रेगुलेटरी मंजूरी के बाद वैक्सीन के डोज को डिलीवर करने के लिए तैयार है.

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चर्स एंड एसोसिएशन (IFPMA) द्वारा आयोजित एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में Pfizer इंक के चेयरमैन और सीईओ अलबर्ट बोरला ने कहा कि कीमत में जो मूल चीज देखी गई, कि हमें यह सुनिश्चित करना था कि सभी लोगों को बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने टीयर प्राइसिंग रखी है. विकसित देशों के लिए उनकी जीडीपी के आधार पर एक कीमत है. दूसरी तरफ, मध्य आय वाले देशों के लिए कीमत कम है. कम आय वाले देशों जैसे अफ्रीका के देशों में वे इसे नॉट-ऑन प्रॉफिट बेस पर दे रहे हैं.

उन्होंने आगे बताया कि विकसित देशों में भी कीमत वह है, जिसका भुगतान करना सही हो. अमेरिका में कीमत 19.50 डॉलर है, जो एक औसत खाने का दाम है. उन्होंने बताया कि कंपनी अलग-अलग सरकारों से बातचीत कर रही हैं. बोरला ने कहा कि कंपनी एक नए फॉर्मूलेशन पर भी काम कर रही है, जिसमें -70 डिग्री की जरूरत नहीं होगी और इसे सामान्य ठंडक में स्टोर किया जा सकेगा.

