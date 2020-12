Covid-19 Vaccine: भारत अगले छह से आठ महीनों में 60 करोड़ डोज देने के लिए तैयार, कोल्ड स्टोरेज का करेगा इस्तेमाल

Covid-19 Vaccine India Update: भारत अगले छह से आठ महीनों में सबसे संवेदनशील लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के 600 मिलियन डोज यानी 60 करोड़ डोज डिलीवर करेगा. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसे देखने वाले एक एक्सपर्ट ने शुक्रवार को बताया कि भारत इसके लिए अपनी बड़ी चुनाव की मशीनरी को लगाएगा और पारंपरिक कोल्ड चैन सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने वाले कोविड-19 के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्सपर्ट्स के ग्रुप के प्रमुख वीके पॉल ने बताया कि सरकार ने कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की है, जिनका तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच है (36 to 48°F).

पॉल ने कहा कि ये तैयारियां भारत में वैक्सीन के लिए चार उभरती कैंडिडेट की जरूरतों के मुताबिक हैं. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि चार वैक्सीन जिनमें सीरम, भारत, जायडस और स्पूतनिक शामिल हैं, को सामान्य कोल्ड चैन की जरूरत है. इन वैक्सीन के लिए कोई दिक्कतें नहीं हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले ही बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहा है और AstraZeneca की Covishield का स्टॉक जमा कर रहा है. जबकि, भारत बायोटेक और Zydus Cadila अपने खुद के वैक्सीन कैंडिडेट को विकसित कर रहे हैं. और पिछले महीने, भारतीय फार्मास्युटिकल Hetero ने रूस की RDIF के साथ समझौता किया है, जिसके तहत भारत में रूसी स्पूतनिक वी वैक्सीन के 10 करोड़ से ज्यादा डोज का प्रति साल निर्माण किया जाएगा.

Covid-19 Vaccine: अमेरिका ने Pfizer की वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए दी मंजूरी, 24 घंटे में लगेगा पहला टीका

सरकार उम्मीद कर रही है कि स्वतंत्र ड्रग नियामक से इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए पहली मंजूरी बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है. पॉल ने कहा कि वे जल्दी इसलिए उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि वे तैयार हैं. उन्होंने कहा कि हालांकि, सरकार को अभी कीमत पर आधिकारिक बातचीत करना बाकी है और अभी कोई पक्के खरीदारी के ऑर्डर नहीं किए गए हैं. उनके मुताबिक, भारतीय कंपनियों को पता है कि सरकार उन्हें सही और उचित दाम देगी.

इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शनिवार को एलान किया कि राज्य में कोविड-19 वैक्सीन को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.