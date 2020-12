Covid-19 Vaccine: भारत दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार, देश की आबादी का 60% होगा कवर

Covid-19 Vaccine Update: भारत दुनिया में 1.6 अरब डोज के साथ कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार है. एक वैश्विक विश्लेषण के मुताबिक, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 800 मिलियन लोगों या देश की आबादी के 60 फीसदी हिस्से को कवर करेंगी और हर्ड इम्युनिटी को विकसित करने के लिए पर्याप्त होंगी. भारत ने ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी- AstraZeneca वैक्सीन कैंडिडेट की 500 मिलियन डोज खरीदी हैं. इसके साथ एक अरब अमेरिकी कंपनी Novavax और स्पूतनिक वी वैक्सीन की 100 मिलियन डोज रूस के गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट से खरीदी हैं. यह जानकारी अमेरिका में आधारित ड्यूक यूनिवर्सिटी ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के मुताबिक है.

लॉन्च और स्केल स्पीडोमीटर एनालिसस, जो हर दो हफ्तों में अपडेट होता है, उसमें दिखता है कि भारत के पास 30 नवंबर की तारीख को तीन वैक्सीन की 1.6 अरब डोज हैं. जबकि, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने छह कैंडिडेट की डोज खरीदी हैं. विश्लेषण के मुताबिक, भारत कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन 1.58 अरब डोज के साथ और महामारी से अब तक सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश अमेरिका है, जिसने एक अरब से थोड़ी ज्यादा डोज खरीदी हैं.

देश अपनी आबादी को नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं. इस बीच ड्यूक यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी के एग्रीमेंट का नया ग्लोबल आकलन जारी किया है. यह बजार में किसी भी कैंडिडेट के आने से पहले है.

ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता वाले देश जैसे भारत और ब्राजील अपने मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट के भाग के तौर पर बड़े समझौते करने में कामयाब रहे हैं. बड़े वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने समझाया कि डेटा उस पर आधारित है जो सार्वजनिक है और सरकारी अधिकारियों से बातचीत के बाद लिया गया है, खासकर भारत में.

वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि आंध्र प्रदेश में अगले तीन से चार महीनों में कोरोना वायरस की भावी वैक्सीन की एक करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीन का प्रबंध करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कोविड-19 के रोकथाम के उपायों पर विधानसभा में छोटी बहस को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार के वैक्सीन के एक बार उपलब्ध होने पर सरकार यी योजनाओं के बारे में बताया.

