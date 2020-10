Covid-19 Vaccine Updates: अगले साल जून तक आ जाएगी वैक्सीन, देश भर के हेल्थ वर्कर्स का डेटाबेस बना रही सरकार

Covid-19 Vaccine Updates: कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन अगले साल जून तक लांच हो सकती है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वैक्सीन अगले आठ महीने में उपलब्ध हो जाएगी अगर सरकार इसके आपातकालीन प्रयोग की घोषणा नहीं कर सकती है. कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बॉयोटेक के एग्जेक्यूटिव डाटरेक्टर ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो अगले साल की दूसरी तिमाही यानी जून 2021 तक कोवैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी.

इसके अलावा राउटर्स की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार सभी देशवासियों को वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार कर रही है. इससे देश में हर एक शख्स को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाया जाना सुनिश्चित हो सकेगा. हेल्थ अथॉरिटीज ने यह जानकारी दी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का लक्ष्य अगले साल जुलाई तक 20-25 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन है.

ओडिसा के शीर्ष स्वास्थ्य नौकरशाह प्रदीप्त मोहपात्रा ने बताया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी. मोहपात्रा फेडेरल हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित थे. उन्होंने बताया कि सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी. यह नीति पूरे देश के लिए एक समान है. पीएम मोदी ने वादा किया है कि वैक्सीन के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद उसे सभी देशवासियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा लेकिन सबसे पहले यह स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उपलब्ध होगा. सभी राज्य अपने यहां के सभी स्वास्थ्यकर्मियों की जानकारी अगले शुक्रवार तक केंद्र सरकार को उपबल्ध कराएंगे.

भारत में सबसे अधिक वैक्सीन मेकिंग कैपेसिटी है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत समेत कई देशों के लिए अगले साल तक 20 करोड़ Covid-19 के डोज तैयार कर रही है. इस इंस्टीट्यूट को AstraZeneca Plc और Novavax Inc से बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने का कांट्रैक्ट मिला है.

भारत में अब संक्रमण की दर में गिरावट आई है. 17 सितंबर को रिकॉर्ड कोरोना 97894 नए मामले सामने आए थे लेकिन अब पिछले 24 घंटे में 54366 नए मामले सामने आए हैं. हालांकि कोरोना संक्रमितों के कुल मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर हैं. भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 78 लाख पार कर चुका है.

