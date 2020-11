COVID-19 vaccine: भारत में जनवरी तक आ सकती है AstraZeneca की वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किए लाखों डोज

COVID-19 vaccine update: भारतीय कंपनी के प्रमुख, जिन्हें AstraZeneca Plc की कोविड-19 वैक्सीन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ने कहा कि वह वैक्सीन को जनवरी तक हेल्थकेयर वर्कर्स और वृद्ध भारतीयों को डिलीवर कर सकते हैं. देश में संक्रमित मामलों की संख्या शुक्रवार को नौ मिलियन को पार कर गई है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब तक वैक्सीन के लाखों डोज को बना लिया है. वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है.

ब्रिटेन में आधारित AstraZeneca ने दुनिया भर की कंपनियों और सरकारों के साथ सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग के कई समझौते किए हैं. गुरुवार को मेडिकल जरनल द लेंसेट में प्रकाशित हुए डेटा में दिखा कि AstraZeneca की वैक्सीन ने ज्यादा उम्र के व्यस्कों में मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया. शोधकर्ताओं को बाद के स्टेज के ट्रायल के नतीजों को क्रिसमिस तक जारी करने की उम्मीद है.

ड्रग निर्माता Pfizer Inc और Moderna Inc ने भी अपने बाद के स्टेज के ट्रायल के नतीजों को जारी किया है जिसके मुताबिक, उनके वैक्सीन कैंडिडेट में 90 फीसदी से ज्यादा क्षमता दिखी है. भारत Pfizer और Moderna वैक्सीन की प्रगति पर नजर रखे है. लेकिन उपलब्धता और सप्लाई भारत जैसी बड़ी आबादी के साथ एक मुद्दा हो सकती है. प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे समिति के प्रमुख ने इस हफ्ते यह बात कही थी.

SBI ने अपनी रिपोर्ट में सुधारा जीडीपी ग्रोथ का आकलन, इन दो बातों पर निर्भर करेगी इकोनॉमी

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अदार पूनावाला ने कहा कि कंपनी ब्रिटेन में प्रशासन से मंजूरी मिलने और सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराने के बाद AstraZeneca वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेगी. पूनावाला ने गुरुवार को कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह एक बेहद बड़ा काम है और अब वे बहुत खुश हैं कि वे अब लगभग ऑटोपायलट पर हैं और केवल वैक्सीन के नतीजे आने का इंतजार कर रहे हैं. फिर वे लाखों और वैक्सीन के डोज बनाएंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.