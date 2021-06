Covid-19 Vaccine: Moderna के टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी, देश में इजाजत पाने वाली चौथी वैक्सीन

Moderna Vaccine Gets Emergency Approval in India: अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना (Moderna) की बनाई कोविड वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है. मॉडर्ना की वैक्सीन को यह मंजूरीभारत के ड्रग रेगुलेटर DCGI ने दी है. भारतीय दवा कंपनी सिप्ला (Cipla) को देश में मॉडर्ना की वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी भी दे दी गई है. यह जानकारी कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉ. वीके पॉल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. मॉडर्ना की वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V के बाद चौथी कोविड-19 वैक्सीन होगी, जिसे भारत में इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है. मॉडर्ना की वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे असरदार टीकों में शामिल किया जाता है.

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल ने कहा कि विदेश में विकसित मॉडर्ना की वैक्सीन को दी गई मंजूरी सीमित इस्तेमाल के लिए है. उन्होंने कहा कि एक और अमेरिकी कंपनी फाइज़र (Pfizer) की कोरोना वैक्सीन को भी जल्द ही मंजूरी दे दिए जाने की उम्मीद है.

New drug permission has been granted to Moderna, the first internationally developed vaccine. This new drug permission is for restricted use: Dr. VK Paul, Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/c84VWDL4GZ

डॉ. वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि ये चारों वैक्सीन दूध पिलाने वाली माताओं के लिए सुरक्षित हैं. उन्होंने लोगों को गलत अफवाहों पर भरोसा न करने की हिदायत देते हुए बताया कि वैक्सीन का बांझपन से कोई संबंध नहीं है.

