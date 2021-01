Covid-19 Vaccine India: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नई वैक्सीन के ट्रायल की मांगी मंजूरी, जून 2021 तक लॉन्च होने की उम्मीद

Covid-19 Vaccine India Update: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के सीईओ अदार पूनावाला ने शनिवार को कहा कि उनकी कंपनी ने नई कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने के लिए आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि कंपनी को इस वैक्सीन को जून 2021 तक लॉन्च करने की उम्मीद है. पुणे में आधारित कंपनी ने पहले कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी AstraZeneca ने साथ मिलकर विकसित किया है.

Our partnership for a COVID-19 vaccine with @Novavax has also published excellent efficacy results. We have also applied to start trials in India. Hope to launch #COVOVAX by June 2021!

केंद्र सरकार ने कोविशील्ड (Covishield) वैक्सीन के 11 मिलियन डोज को मौजूदा टीकाकरण अभियान के लिए खरीदा है. अदार पूनावाला ने एक ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए Novavax के साथ उनके समझौते से बेहतरीन क्षमता के नतीजे आए हैं. उन्होंने भारत में ट्रायल शुरू करने के लिए भी अप्लाई किया है. COVOVAX को जून 2021 तक लॉन्च करने की उम्मीद है.

देश ने 16 जनवरी से अपना कोविड-19 टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे दुनिया का सबसे बड़ी टीकाकरण कार्यक्रम कहा है, जिसमें करीब तीन करोड़ स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी. इस महीने अब तक 33 लाख से अधिक हेल्थकेयर वर्कर्स को इसका टीका लगाया जा चुका है. अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को फरवरी के पहले सप्ताह में बचे हुए हेल्थवर्कर्स के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स के भी टीकाकरण का निर्देश जारी किया है. इंडियन एक्सप्रेस ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया कि सरकार द्वारा डेवलप किए गए Co-Win सिस्टम स्थिर हो चुका है यानी कि रजिस्टर्ड कराने वालों की संख्या स्थिर गति से बढ़ रही है.

