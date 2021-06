Covid-19 Vaccine: Covaxin पर केंद्र सरकार ने दी सफाई, कहा- वैक्सीन में बछड़े का सीरम मौजूद नहीं

Covid-19 Vaccine India Update: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को साफ किया कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में नए पैदा हुए बछड़े का सीरम मौजूद नहीं है. मंत्रालय ने इस मसले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत में किया जाता है, लेकिन जो वैक्सीन बनकर तैयार होती है, उसमें यह मौजूद नहीं होता.

मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया है. इनमें ऐसे दावे किए गए हैं कि स्वदेशी कोवैक्सीन में नए पैदा हुए बछड़े का सीरम मौजूद है, जो सही नहीं है. बयान के मुताबिक वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में नए पैदा हुए बछड़े के सीरम का इस्तेमाल केवल वीरो सेल्स को तैयार करने और उनकी ग्रोथ के दौरान किया जाता है. लेकिन वैक्सीन बनाने की आगे की प्रक्रिया में वीरो सेल्स नष्ट हो जाते हैं और अंतिम रूप से जो वैक्सीन बनकर तैयार होती है, उसमें बछड़े के सीरम का कोई अंश मौजूद नहीं होता. बयान में बताया गया है कि बछड़े का सीरम एक स्टैंडर्ड तत्व है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में वैक्सीन बनाते समय वीरो सेल्स की ग्रोथ के लिए किया जाता है.

BJP Govt should NOT betray the faith & belief of people, if Covaxin or any other vaccine consists of cow-calf serum, then people have the right to know.

Vaccines are the life line today and everyone must get vaccinated (as & when available) keeping faiths & beliefs aside. ???? pic.twitter.com/Khplk3iOb6

