सरकार का अहम फैसला! 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग लगवा सकेंगे कोविड वैक्सीन, शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

Covid-19 Vaccination India: 1 अप्रैल से देशभर में 45 साल की उम्र से ज्यादा के सभी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एलान किया कि यह फैसला किया गया है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी. वे प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन करें और टीका लगवाएं.

It has been decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. We request that all eligible should immediately register and get vaccinated: Union Minister Prakash Javadekar #COVID19 pic.twitter.com/RWoTORzYnW

कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज 13 फरवरी से लगानी शुरू की गई, जिनको पहली डोज मिलने के बाद 28 दिन पूरे हो चुके हैं. फ्रंटलाइन वर्कर्स (FLWs) का टीकाकरण 2 मार्च को शुरू हुआ. कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हुआ, जिसमें 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों और 45 से ज्यादा की उम्र के लोग, जिन्हें बताई गई कोई दूसरी बीमारी (co-morbid) की स्थिति है, उन्हें डोज दी जाएगी.

इससे पहले सरकार ने 3 मार्च को कोविड-19 वैक्सीन की डोज लेने पर समय के प्रतिबंध को हटा दिया था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा था कि ऐसा टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए किया गया है. उन्होंने बताया था कि लोग 24 घंटे अपनी सहूलियत के मुताबिक टीका लगवा सकते हैं. इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और समय का मूल्य समझते हैं.

