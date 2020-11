Covid-19 Vaccination: जुलाई 2021 तक 25 करोड़ को लग जाएगा कोरोना का टीका! क्या है सरकार की तैयारी

Covid-19 Vaccine India: केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए टीकाकरण की तैयारी तेज कर दी है. पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बयान दिया था कि जुलाई 2021 तक देश में करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन के जरिए इम्युनाइज करने का काम कर लिया जाएगा. 2 दिन पहले पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड19 हालात को लेकर मीटिंग की थी. उन्होंने तब कहा था कि राज्य टीकाकरण की तैयारी के तहत कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने पर काम करें. उन्होंने राज्य, जिला और यहां तक कि ब्लॉक स्तर पर भी टास्क फोर्स बनाने की बात कही. इससे साफ है कि अब देश को जल्द ही टीका मिलने वाला है. आखिर क्या है मोदी सरकार की तैयारी…..

भारत कोरोना वायरस की संख्या के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है. भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 92 लाख के पार जा चुकी है. वहीं, करीब 1.35 लाख मौतें हो चुकी हैं. देश में कोरोना की नई लहर का खतरा बढ़ गया है. दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं मौतों का भी आंकउ़ा बढ़ रहा है. बीते 24 घंटों में देश में 45 हजार के करीब नए मामले सामने आए हैं. वहीं करीब 500 लोगों की मौत हुई है. एक्सपर्ट कोरोना की नई लहर को पहले से ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं. ऐसे में देया को कोरोना के टीके की जल्द से जल्द जरूरत है.

रॉयटर्स के मुताबिक पिछले दिनों घरेलू स्तर पर बन रही कोवैक्सीन के बारे में जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्स मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि जुलाई के अंत तक 20 से 25 करोड़ लोगों को इम्युनाइज करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा था कि इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और प्राइवेट कंपनी भारत बायोटेक मिलकर देश में कोरोना वैक्सीन COVAXIN डेवलप कर रहे हैं, जिसके फरवरी या मार्च तक बाजार में आने की उम्मीद है. वैक्सीन के तीसरे और फाइनल चरण का ट्रॉयल चल रहा है.

केंद्र सरकार का प्लान कोरोना वैक्सीन पहले हाई रिस्क वालों तक उपलब्ध कराने का है. सरकार के अनुसार वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो हाई रिस्क पर है. इनमें खास तौर पर बुजुर्ग या गंभीर रूप से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग शामिल हैं. इसके अलावा कोरोना वैक्रियर्स भी इसकी प्राथमिकता में हैं.

घरेलू स्तर पर बन रही वैक्सीन के अलावा सरकार भारी मात्रा में वैक्सीन आयात करने का प्लान भी बना रही है. भारत ने 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग कर ली है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा वैक्सीन खरीद की डील पक्की करने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है. अमेरिका पहले नंबर पर और यूरोपियन यूनियन दूसरे नंबर पर है.

सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने हाल ही में बयान दिया था कि जनवरी तक भारत को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज मिलने वाली है. असल में देश में आक्सफोर्ड की वैक्सीन कोवीशील्ड के डेवलपमेंट में सीरम इंस्टीट्यूट पार्टनर है. भारत में इसके निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया से करार है. यह टीका भी ट्रॉयल में कारगर साबित हुआ है.

पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से कमिटी बनाने को कहा है जो जमीनी स्तर पर काम कर यह सुनिश्चित करें की टीकाकरण का फायदा सभी को सही समय पर मिल सके. डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी पर उन्होंने राज्यों से मिलकर काम करने को कहा है. केंद्र सरकार ने राज्यों से राज्य, जिला और यहां तक कि ब्लॉक स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात कही है. इसके अलावा वैक्सीन का रख रखरखाव बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए राज्यों से कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने पर काम करने कहा गया है.

