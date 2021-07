Covid-19 Vaccination: कोरोना से लड़ाई में चिंता बढ़ाने वाली खबर, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 21 जून के बाद से धीमी पड़ी टीकाकरण की रफ्तार

Covid-19 Vaccination Daily Average Declines: देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में चिंता बढ़ाने वाली खबर है. दरअसर कोविड-19 के इंफेक्शन से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण की रफ्तार 21 जून को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद से लगातार धीमी पड़ती जा रही है. यह खुलासा सरकारी आंकड़ों से खुलासा है. देश में कोरोना टीकाकरण की नई व्यवस्था 21 जून को शुरू हुई है. जिसके तहत केंद्र सरकार देश में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त टीके मुहैया करा रही है.

टीकाकरण की नई व्यवस्था शुरू होने के पहले दिन देश में वैक्सीन की 88 लाख से अधिक डोज़ लगाई गई थी, जो अधिकतम टीकाकरण के मामले में नया रिकॉर्ड है. लेकिन उसके बाद के हफ्तों के दौरान देश में वैक्सीनेशन का दैनिक औसत लगातार घटता जा रहा है.

भारत में कोरोना टीकाकरण से जुड़े सारे आंकड़े दर्शाने वाले कोविन (CoWIN) प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक 21 से 27 जून के सप्ताह के दौरान देश भर में कोविड-19 वैक्सीन की हर दिन औसतन 61.14 लाख डोज़ लगाई गई. लेकिन 28 जून से 4 जुलाई के दौरान यह औसत घटकर 41.92 लाख डोज़ प्रतिदिन पर आ गया. इसके अगले हफ्ते, यानी 5 जुलाई से 11 जुलाई के दरम्यान टीकाकरण का दैनिक औसत और भी गिरकर 34.32 लाख डोज़ प्रतिदिन रह गया. हालांकि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और कोविड-19 वैक्सीन की 1.54 करोड़ डोज़ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं.

आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का दैनिक औसत 21 से 27 जून के बाद के हफ्तों में कम हुआ है. लेकिन केरल, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार और दादरा नगर हवेली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण का रुझान बेहतर स्थिति में है. असम और त्रिपुरा में हाल के दिनों में कोविड-19 इंफेक्शन के मामले बढ़े हैं, लेकिन वहां टीकाकरण के दैनिक औसत में गिरावट का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो चिंता की बात है.

हालांकि गिरावट के बावजूद ज्यादातर जगहों पर टीकाकरण की रफ्तार 21 जून से पहले के सप्ताह की तुलना में बेहतर है. 14 से 20 जून के हफ्ते के दौरान देश में हर दिन औसतन कोरोना के टीके की 33.97 लाख डोज़ लगाई गई थी. देश भर में कुल मिलाकर अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 37.73 करोड़ डोज़ लगाई जा चुकी हैं. केंद्र सरकार ने इस साल दिसंबर तक देश के 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य सामने रखा है.

