Covid-19 vaccination: 18+वालों का रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू, वैक्सीन प्राइस से आवेदन प्रक्रिया तक हर जरूरी जानकारी

Covid-19 vaccination 3rd Phase: भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो जाएगा. तीसरे चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले भी वैक्सीनेशन करा सकेंगे. तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए 28 अप्रैल यानी आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जबकि 1 मई से नए नियमों के साथ 18 साल की उम्र से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा. अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी पूरी की जा सकेगी. कोविन ऐप और आरोग्य सेतु के जरिए कोई व्यक्ति परिवार के चार सदस्यों का कोरोना वैक्सीनेशन करवा सकता है. इनके जरिए वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कराया जा सकता है. नागरिकों के पास वैक्सीनेशन स्लॉट बदलने या फिर उसे कैंसिल कराने का भी विकल्प मौजूद होता है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि वे खुद का और अपने परिवार का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में मदद मिले. उन्होंने कहा कि 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है.

Registration for 18 plus to begin on https://t.co/GAlicKy5QI, Aarogya Setu App & UMANG App at 4 PM on 28th April. Appointments at State Govt centers & pvt centers depending on how many vaccination centers ready on 1st May: Aarogya Setu #COVID19 pic.twitter.com/h882EyRSdl

सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बॉयोटेक ने कोविशील्ड और कोवेक्सीन के दाम तय कर दिए हैं. सीरम ने कोविशील्ड की कीमत राज्यों के लिए 400 रुपये प्रति डोज और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज तय किए हैं. वहीं भारत बॉयोटेक ने कोवेक्सीन की कीमत राज्यों के लिए 600 रुपये प्रति डोज और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये प्रति डोज तय किया है. हालांकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से इनके दाम करने की अपील की है.

राज्य वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे एडिशनल वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं. केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव पहले की तरह जारी रहेगी और प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त टीका लगाया जाएगा. मौजूदा समय में सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा है. भारत में कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था. पिछले 92 दिनों में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है.

