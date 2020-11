Covid-19 Updates: PM मोदी कल तीन शहरों के दौरे पर, Covid-19 वैक्सीन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की करेंगे समीक्षा

Covid-19 Updates: प्रधानमंत्री मोदी कल वैक्सीन डेवलपमेंट और मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस का जायजा लेने तीन शहरों का दौरा करेंगे. कल वह अहमदाबाद स्थित जायडस बॉयोटेक पार्क, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद स्थित भारत बॉयोटेक जाएंगे. यह जानकारी पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से दी गई है. पीएमओ इंडिया के ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री तीनों शहरों में वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे. इससे उन्हें वैक्सीन को लेकर आगे की रणनीति बनाने में आसानी होगी.

Tomorrow, PM @narendramodi will embark on a 3 city visit to personally review the vaccine development & manufacturing process. He will visit the Zydus Biotech Park in Ahmedabad, Bharat Biotech in Hyderabad & Serum Institute of India in Pune.

प्रधानमंत्री के हैदराबाद दौरे के बारे में तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने जानकारी दी. सोमेश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी कल दोपहर पुणे से आईएएफ फ्लाइट के जरिए हाकिंपेट एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे. तेलंगाना के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मेमो के मुताबिक प्रधानमंत्री एयरफोर्स स्टेशन से सीधे भारत बॉयोटक जाएंगे जो जीनोम घाटी में स्थित है. वहां का दौरा कर वह वापस एयर फोर्स बेस वापस लौट आएंगे. इसके बाद शाम तक वह वापस राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे.

ऑफिसियल सोर्सेज के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी बॉयोटक में करीब एक घंटा व्यतीत करेंगे. बता दें कि भारत बॉयोटक कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एक वैक्सीन Covaxin विकसित किया है. अभी इस वैक्सीन के तीसरे चरण का अभी क्लीनिकल ट्रॉयल चल रहा है.

हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कार्यालय ने ऑफिसियल रिलीज कर इसकी जानकारी दिया था कि पीएम मोदी ने 24 नवंबर को सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंस पर बातचीत किया. इस वीडियो कांफ्रेंस में उन्होंने वैक्सीन के वितरण को लेकर चर्चा किया. इसके अलावा इसमें लोगों को वैक्सीन के टीके दिए जाने की निगरानी पर भी चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल भारत बॉयोटक जाने से पहले पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) का दौरा करेंगे. बता दें कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए एसआईआई ने ग्लोबल फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका (AstraZeneca) और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है. भारत में AstraZeneca वैक्सीन को कोविशील्ड नाम से बेचा जाएगा.

