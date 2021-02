Covid 19 Updates: 31 मार्च तक लागू रहेगी कोरोना गाइडलाइंस, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखा पत्र

Covid 19 Updates: देश भर में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू किया जा चुका है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है. पत्र में भल्ला ने कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं.

पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण कई राज्यों ने दूसरे कुछ राज्यों से आने वाले लोगों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत उन्हें अधिकतम 72 घंटे तक का निगेटिव कोरोना रिपोर्ट पेश करना है. इसके बिना उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा.

Home Secretary Ajay Bhalla writes to all states and UTs after extending #COVID19 guidelines till March 31st. Bhalla in his letter says there is a need for maintaining caution and strict surveillance to fully overcome the pandemic. pic.twitter.com/QilSv3M22H

केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में लिखा कि कोरोना महामारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सावधानी बरतने और सख्त निगरानी की जरूरत है. भल्ला ने कहा कि एसओपी के तहत जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. बता दें कि एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स) ऐसे निर्देश हैं जिसे कोरोना को लेकर अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है.

दुनिया की मोस्ट एथिकल कंपनियों में तीन भारतीय भी शामिल, 9 कंपनियों ने पहली बार बनाई जगह

केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और एडमिनिस्ट्रेटर/ एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजर को अलग-अलग लिखे पत्र में एसओपी को सख्ती से लागू करवाने के लिए कहा गया है. भल्ला ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी शख्स के जाने या गुड्स की आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा.

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 27 फरवरी 2021 को सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 159590 एक्टिव मामले हैं और एक दिन में 3604 एक्टिव मामले बढ़े हैं. कोरोना संक्रमण से 156938 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें से 113 लोगों की मृत्यु पिछले एक दिन में हुई है. अब तक देश में 1,42,42,577 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और पिछले एक दिन में 7,69,404 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.