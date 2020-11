COVID-19 Updates: दिल्ली में कोरोना का कहर! एक दिन में रिकॉर्ड मौतें; देशभर में 45,576 नए मामले

COVID-19 Updates: राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना महामारी से रिकॉर्ड संख्या में मौतें हुईं. इस दिन राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 7,486 नए मामले सामने आए जिससे यहां इस महामारी से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 5 लाख को पार कर गई. दिल्ली हेल्थ डिपॉर्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 131 लोगों की मौत कोरोना से हुई जो अब तक दिल्ली में एक दिन में सर्वाधिक है. कोरोना से अब तक दिल्ली में 7,943 लोगों की मौत हो चुकी है. पूरे देश की बात करें तो एक दिन में 45,576 मामले सामने आए और 585 लोगों की मौत हुई है.

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, बुधवार को 62,232 लोगों का टेस्ट हुआ जिसमें से 7486 लोगों को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई. त्यौहारी सत्र और शहर में बढ़ते प्रदूषण के बीच कोरोना पॉजिटिविटी रेट 12.03 फीसदी रहा. अब तक एक दिन में सबसे अधिक मामले 11 नवंबर को सामने आए थे. उस दिन कोरोना संक्रमण के 8593 मामले सामने आए थे और उस दिन 85 लोगों की मौत हुई थी.

दिल्ली में अब तक 5,03,084 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें से कई लोग ठीक भी हो चुके हैं. बुधवार को 7,486 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में एक्टिव केसेज की संख्या 42458 पहुंच गई . इस प्रकार दिल्ली में रिकवरी रेट 89 फीसदी से अधिक है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने हाल ही में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि दिल्ली को सर्दियों के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि इस समय बाहर से आने वाले रोगियों और त्यौहारी भीड़ के चलते हर दिन 15 हजार से अधिक नए मामले सामने आ सकते हैं.

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर सरकारी अस्पतालों में 660 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत केंद्र सरकार से दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लोकल लॉकडाउन लगाने के लिए मंजूरी मांगी गई है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा बल्कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ताकि कोरोना संक्रमण न फैल सके.

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली सरकार ने एक आदेश पारित किया है. इसके तहत अब कोविड-19 अस्पतालों को अपने यहां चौथे व पांचवे वर्ष के एमबीबीएस स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और बीडीएस डॉक्टर्स को सहयोग के लिए रखने की मंजूरी मिल गई है. इन्हें 8 घंटे की शिफ्ट पर 1 हजार रुपये और 12 घंटे की शिफ्ट पर 2 हजार रुपये दिए जाएंगे. इंटर्न को स्टाइपेंड के साथ-साथ यह राशि भी मिलेगी जो कोविड-19 अस्पतालों में ड्यूटी के लिए निर्धारित की गई है.

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक यहां कोविड अस्पतालों के 16,884 बिस्तरों में 7,541 खाली हैं. कोविड केयर सेंटर में 503 बिस्तर पर क्वारंटाइन वाले लोग हैं. इसमें वंदे भारत मिशन या बबल फ्लाइट्स के तहत यहां आने वाले लोग हैं. दिल्ली में टेस्ट की संख्या भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है और किसी-किसी दिन यह 60 हजार से भी अधिक हो जाती है. मंगलवार को 19,085 आरटी-पीसीआर टेस्ट और 43,147 रैपिड एंटीजन टेस्ट्स हुए थे. मंगलवार तक प्रति दस लाख पर 2.94 लाख टेस्ट हुए जबकि कुल टेस्ट 55.9 लाख से अधिक हुए.

पूरे देश की बात करें तो कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 4,53,401 से बढ़कर 4,46,805 हो गई है. हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या लगातार नवें दिन 5 लाख से कम रही है. यह आंकड़ा भारत सरकार की वेबसाइट से है और यह बुधवार सुबह 8 बजे तक का है. देश में अब तक कोरोना के 89,58,483 मामले सामने आए हैं जिसमें से 83,35,109 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,30,993 लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के 17,52,509 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें से 1,62,35,03 लोग ठीक हो चुके हैं और 46,102 लोगों की मौत हो चुकी है. देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ लक्षद्वीप में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.