COVID-19 के इलाज के लिए नई दवाओं को मंजूरी, Casirivimab और Imdevimab को मिला इमरजेंसी अप्रूवल

COVID-19 Treatment Medicine: ड्रग कंपनी Roche India ने बुधवार को कहा कि उसे कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली Roche की इंवेस्टिगेशनल एंटीबॉडी कॉकटेल के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन (EUA) मिल गया है. Roche इंडिया ने एक बयान में बताया कि भारत में Casirivimab और Imdevimab के एंटीबॉडी कॉकटेल को मंजूरी अमेरिका में EUA के लिए फाइल किए गए डेटा और यूरोपियन यूनियन में कमेटी फॉर मेडिसनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज (CHMP) के वैज्ञानिक मत पर आधारित है.

इसमें आगे कहा गया है कि इमरजेंसी यूज ऑथरेजाइशन से Roche को वैश्विक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बैच को भारत में आयात करने में मदद मिलेगी और इन्हें भारत में सिप्ला लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी के जरिए मार्केट और वितरित किया जाएगा.

बयान में कहा गया है कि एंटीबॉडी कॉकटेल कम और मध्यम कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के लिए दी जाएगी. यह वयस्कों और pediatric मरीजों ( 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग, जिनका वजन कम से कम 40 किलो है), के लिए है, जिनमें SARS-COV2 से संक्रमण की पुष्टि हुई है और वे गंभीर कोविड-19 बीमारी को विकसित करने के बड़े ज्यादा जोखिम में हैं. इसमें आगे कहा गया है कि इससे पर्याप्त तौर पर ज्यादा जोखिम वाले मरीजों की स्थिति बिगड़ने से पहले मदद हो सकती है.

Roche फार्मा इंडिया के एमडी V Simpson Emmanuel ने कहा कि भारत में कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या के साथ, Roche वह सभी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो वह अस्पताल में भर्ती होने और हेल्थकेयर सिस्टम पर जोझ को कम करने के लिए कर सकता है.

(Input: PTI)

