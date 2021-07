Covid-19 Testing: 299 रुपये में होगी कोरोना की RT-PCR जांच, फ्रांस की कंपनी ने लॉन्च किया टेस्ट

फ्रांस में आधारित कंपनी PathStore ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत में 299 रुपये की कीमत पर अपनी कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग को लॉन्च किया है. देश में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की स्थिति में ऐसी किफायती टेस्टिंग लोगों की बहुत मदद कर सकती है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग करा सकेंगे. कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी के इस बहुत किफायती टेस्ट से पर्यटन, औद्योगिक और रिटेल सेक्टर्स के काम करने में मदद मिलेगी.

GeneStore के ग्लोबल सीईओ अनुभव अनुशा ने कहा कि आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए टेस्टिंग की कीमत कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स सुविधाओं तक पहुंच में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक लगती है. उन्होंने आगे कहा कि PathStore का अनोखा मिशन और चुनौती अपनी लैबोरेटरी टेस्टिंग और कस्टमर सर्विस की अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी को ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराना है, जो भारत की आबादी के 80 फीसदी से ज्यादा की पहुंच में हो. GeneStore फ्रांस PathStore की पेरेंट कंपनी है.

अनुशा ने कहा कि PathStore आने वाले एक से तीन महीनों में इसका सभी बड़े कोविड-19 प्रभावित राज्यों में विस्तार करेगी और पूरे भारत में RT-PCR सैंपल कलेक्शन के लिए 2 हजार से ज्यादा मेडिकल प्रतिनिधियों को लगाएगी. बयान में कहा गया है कि कंपनी ने गुरुग्राम में एक बड़ी RT-PCR और बायोसेफ्टी लैबोरेट्री को स्थापित किया है, जिसकी एक दिन में एक लाख सैंपल लेने की क्षमता है.

बता दें कि मई में ICMR ने होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है. इस किट के जरिये घर में ही नाक से कोरोना जांच के लिए सैंपल ले सकते हैं. ICMR ने कोरोना टेस्ट किट को लेकर नई एडवाइजरी भी दी है. आईसीएमआर ने कहा कि होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए है. यह उनके लिए भी है जो लोग लैब में कंफर्म केस के सीधे संपर्क में आए हों. होम टेस्टिंग के लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा. मोबाइल ऐप के जरिये पॉजिटिव और निगेटिव रिपोर्ट मिलेगी.

