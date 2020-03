COVID-19: आयुष्मान भारत में कवर हो सकता है कोरोना वायरस का टेस्ट व इलाज, चल रही है तैयारी

कोरोना वायरस (Coronavirus) टेस्ट और इलाज जल्द ही सरकार की आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर हो सकता है. यह जानकारी मंगलवार को आधिकारिक सूत्रों ने दी है. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने तय किया है कि इस योजना के तहत सांस की बीमारी के टेस्ट व इलाज को भी शामिल किया जाए. इसके लिए अथॉरिटी ने अपने गवर्निंग बोर्ड से अनुमति मांगी है.

एक अधिकारी ने कहा कि मंजूरी मिलने और सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में COVID-19 के मरीजों के इलाज की अनुमति दिए जाने के बाद हम इसे क्रियान्वित करेंगे. इस फैसले के अमल में आने पर आयुष्मान भारत के लाभार्थी कोरोना वायरस के टेस्ट कराने में सक्षम होंगे. पॉजिटिव निकलने पर मरीज फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज करा सकेंगे.

इससे पहले आयुष्मान भारत के सीईओ डॉ. इंदु भूषण कह चुके हैं कि कोविड-19 के लक्षण जैसे न्यूमोनिया, बुखार, सांस लेने में दिक्कत आदि का इलाज विभिन्न पैकेजेस द्वारा आयुष्मान भारत-PMJAY के तहत फ्री में उपलब्ध है. लाभार्थी निर्धारित अस्पतालों में इसका लाभ ले सकते हैं.

PMJAY को देश के 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध कराने के लिए लाया गया है. इस योजना के तहत एक परिवार को निश्चित बीमारियों के इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक का कवर मिलता है.

देश में कोरोना के मामले बढ़कर 492 हो गए हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 101 मरीज निकले हैं. वहीं अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. देश के 560 जिलों में लॉक डाउन घोषित किया गया है. पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र कर्फ्यू लगा दिया गया है. राजधानी दिल्ली में भी लॉक डाउन है और धारा 144 लगी हुई है.

