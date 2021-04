Covid-19: देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2,61,500 नए मामले, 1,501 लोगों की मौत

Covid-19 India Update: भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं. इससे कोविड-19 केस की कुल संख्या 1,47,88,109 पर पहुंच गई है. जबकि एक्टिव केस 18 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अपडेट डेटा से यह जानकारी मिली है. मौतों की संख्या बढ़कर 1,77,150 हो गई है, जिसमें रिकॉर्ड 1,501 नई मौतें शामिल हैं. सुबह 8 बजे अपडेट हुए डेटा से यह जानकारी मिली है.

लगातार 39वें दिन बढ़ोतरी के साथ, एक्टिव केस की संख्या 18,01,316 हो गई है, जो कुल संक्रमण का 12.18 फीसदी है. जबकि देश का कोविड-19 रिकवरी रेट गिरकर 86.62 फीसदी पर आ गया है. मंत्रालय ने यह कहा है.

डेटा में दिखा कि बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,28,09,643 पर पहुंच गई है. जबकि केस मृत्यु दर और गिरकर 1.20 फीसदी पर आ गई है.

भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख को पार कर गई थी. यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ के आंकड़े के पार चली गई थी.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, 17 अप्रैल तक 26,65,38,416 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें शनिवार को 15,66,394 सैंपल टेस्ट हुए. 1,501 नई मौतों में, महाराष्ट्र से 419, दिल्ली से 167, छत्तीसगढ़ से 158, उत्तर प्रदेश से 120, गुजरात से 97, कर्नाटक से 80, मध्य प्रदेश से 66, पंजाब से 62 और तमिलनाडु से 39 केस शामिल हैं.

इन नई मौतों की संख्या में राजस्थान और उत्तराखंड से प्रत्येक 37, बिहार और पश्चिम बंगाल प्रत्येक से 34, हरियाणा से 32, झारखंड से 30, केरल से 27, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश प्रत्येक से 15 और हिमाचल प्रदेश से 12 हैं.

मंत्रालय ने कहा कि अब तक देश में हुईं कुल 1,77,150 मौतों में 59,970 महाराष्ट्र, 13,270 कर्नाटक, 13,071 तमिलनाडु, 11,960 दिल्ली, 10,540 पश्चिम बंगाल, 9,703 उत्तर प्रदेश, 7,834 पंजाब और 7,388 आंध्र प्रदेश से शामिल हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर दिया कि 70 फीसदी से ज्यादा मौतें को-मोर्बिटीज की वजह से हुई हैं.

