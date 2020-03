Paytm का बड़ा एलान: कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए देगी 5 करोड़ रु

डिजिटल भुगतान से जुड़ी कंपनी पेटीएम (Paytm) ने एक बड़ा एलान किया है. पेटीएम ने कहा है कि वह कोरोना वायरस (Coronavirus) की दवा विकसित करने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को पांच करोड़ रुपये देगी. पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने रविवार को ट्वीट में यह बात कही. बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी रोकथाम व इलाज के लिए अभी तक कोई दवा नहीं है.

विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट में लिखा, “हमें अधिक संख्या में भारतीय इनोवेटर्स, शोधकर्ताओं की जरूरत है जो वेंटिलेटर की कमी और कोविड—19 के इलाज के लिए देशी समाधान खोज सकें. पेटीएम संबंधित चिकित्सा समाधानों पर काम करने वाले ऐसे दलों को पांच करोड़ रुपये देगी.”

विजय शेखर ने आईआईएससी, बेंगलुरु के प्राध्यापक गौरव बनर्जी के एक संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह बात कही. बनर्जी ने अपने संदेश में किसी आपातकालीन स्थिति में देशी तकनीक का इस्तेमाल कर वेंटिलेटर बनाने की बात कही थी.

We need more Indian innovators to start building such indigenous solutions for potential ventilators shortage and other COVID cures. @Paytm commits ₹5 crore for such teams working on COVID related medical solutions. pic.twitter.com/YZ1a6RzaKp

बनर्जी ने अपने संदेश में कहा है कि उनकी एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की एक छोटी टीम भारतीय सामग्री का इस्तेमाल करते हुए एक वेंटीलेटर नमूना तैयार करने का प्रयास कर रही है. यह काम कोविड-19 (COVID-19) के दौरान आपात स्थिति को देखते हुए किया जा रहा है. शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने ट्विटर में सीधे संदेश भेजने का विकल्प खुला रखा है. इसमें संभावित टीम और नवीन खोज करने वालों की सूचना प्राप्त की जा सकती है.

