Covid-19 India: कोरोना की रफ्तार घटी, 1 दिन में 2.60 लाख नए केस; लेकिन ब्लैक फंगस ने बढ़ाई मुसीबत

Coronavirus New Cases Updates in India: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आई है, लेकिन मौतों की संख्या फिर 4000 के पार चली गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,59,591 नए मामले और 4209 डेथ हुई है. जहां कोरोना के 1 दिनी मामले घट रहे हैं, दूसरी ओर ब्लैक फंगस ने आम लोगों के साथ सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है. देशभर में ब्लैक फंगश के करीब 7000 मामले आ चुके हैं और इससे 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. कोविड 19 की तरह ही ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखे गए हैं, जहां 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में जहां कोरोना वायरस के करीब 2.60 लाख मामले आए हैं, वहीं 3,57,295 मरीज ठीक हुए हैं. बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2.76 लाख मामले, मंगलवार को 2.67 लाख मामले, सोमवार को 2.63 लाख, रविवार को 2.81 लाख मामले, पिछले हफ्ते शनिवार को 3.11 लाख मामले, शुक्रवार को 3.26 लाख मामले और गुरूवार को 3.43 लाख मामले सामने आए थे. भारत कुल 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना वायरस केस वाला दुनिया का दूसरा देश है. इस मामले में पहले स्‍थान पर अमेरिका है. जबकि ब्राजील तीसरे स्‍थान पर है.

देया में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देशभर में अलग अलग राज्यों में इसके चलते करीब 120 लोगों की मौत हो वुकी है, वहीं अबतक 7000 के करीब मामले भी सामने आए हैं. इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए कई राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं. केंद्र सरकार ने भी राज्यों से ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित करने का आग्रह किया है. साथ ही कहा है कि राज्य में आने वाले ब्लैक फंगस के हर मामले की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को सोंपी जाए. मौतों के लिहाज से महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है. अब तक 5 राज्यों ने इस संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया है.

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के चलते 4209 लोगों की डेथ हो गई है. इसके साथ ही अबतक देश में कुल 2,91,331 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है. इससे पहले भारत में बुधवार को 3874, मंगलवार को 4529, सोमवार को 4329, रविवार को 4106, शनिवार को 4077, शुक्रवार को 3890, गुरूवार को 4000, बुधवार को 4120, मंगलवार को 4205, सोमवार को 3876 और रविवार को 3754 डेथ हुई थीं. सबसे ज्यादा मौतों वाले देशों में भारत मैक्सिको को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है. इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि ब्राजील दूसरे नंबर पर है.

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में नए मामलों के साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,60,31,991 हो गई है. अमेरिका के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है, जहां 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हुए हैं. 2,27,12,735 लोग अबतक कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवर भी हो चुके हैं. जबकि 30,27,925 लाख एक्टिव केस हैं यानी इतने मरीजों का इलाज अभी चल रहा है. देश में अबतक 19,18,79,503 लोगों का वैक्‍सीनेशन हो चुका है.

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 29,911 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 738 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद गुरूवार को कुल मामले 54,97,448 पहुंच गए हैं जबकि 85,355 लोगों की महामारी के कारण जान जा चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार की तुलना में 4120 मामलों की कमी आई है. पिछले 24 घंटे में 47,371 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, रिकवर मरीजों की संख्या बढ़कर 50,26,308 हो गई है.

