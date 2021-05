COVID-19 in India: 1 दिन में कोरोना के 2.11 लाख केस, 3847 मौतें; एक्टिव केस घटकर 24.20 लाख

COVID-19 New Cases in India: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा है. देश के अलग अलग राज्यों में लगे लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के चलते कोरोना इंफेक्शन के नए मामले पहले से कम हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कारेोना वायरस के 2,11,298 नए मामले सामने आए हैं. इसके पहले मंगलवार को 2,08,921 नए मामले आए थे, जबकि सोमवार को 42 दिनों बाद देश में नए मामलों की संख्या 2 लाख से कम थी. बीते 24 घंटों में संक्रमण से 3847 मरीजों की मौत हो गई है. मंगलवार को 1 दिन में 4157 मौतें हुई थीं. राहत की बात यह भी है कि नए मामलों से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की है.

रोजाना पॉजिटिविटी दर 12 फीसदी के आस पास है. मंगलवार को देश में कोरोना से डेथ रेट 1.13 फीसदी के करीब थी. वहीं रिकवरी रेट अब 88 फीसदी से ज्यादा है. एक्टिव केस घटकर 11 फीसदी से कम हो गए हैं. कोरोना एक्टिव केस में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है. कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है. जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है.

बीते 24 घंटों में 24,19,907 मरीज कोरोना वायरस से रिकवर हो गए हैं. अबतक कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,46,33,951 हो चुकी है. लगातार 13वां दिन है, जब नए मामलों से ज्यादा रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या रही है. अब देश में एक्टिव मामले घटकर 24,19,907 रह गए हैं, जो मंगलवार को 24,95,591 और सोमवार को 25,86,782 थे. मई में एक्टिव केस बढ़कर 37 लाख से ज्यादा हो गए थे.

देश में कोरोना वायरस इसके चलते अबतक 3,15,235 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 2,11,298 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 2,73,69,093 हो गए हैं. वहीं, देश में अबतक 20,26,95,874 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. कोरोना से प्रभावित महाराष्‍ट्र में भी संक्रमित मरीजों की संख्‍या तेजी से कम हो रही है. यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में भी कोरोना अब कंट्रोल हो रहा है.

महाराष्‍ट्र में बुधवार को कोरोना के 24,752 नए केस मिले जबकि 23,065 लोग ठीक होकर अपने घर गए. महाराष्‍ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्‍या भले ही कम हो रही हो लेकिन मृतकों की संख्‍या अभी भी परेशानी का सबब बनी हुई है. देश में अब तक 992 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में अब तक 56.50 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 52.41 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 91,341 लोगों की मौत हो चुकी है. 3.15 लाख मरीजों का अभी इलाज चल रहा है.

दिल्ली और यूपी में मामले कंट्रोल

राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामले घटकर 2108 रह गए हैं, जबकि इससे 1 दिन में 130 मरीजों की मौत हुई है. मौतों का आंकड़ा 41 ​दिनों में सबसे कम है. यहां पॉजिटिविटी रेट और डेथ रेट में लगातार कमी आई है. वहीं उत्तर प्रदेश में भी 1 दिनी मामले 4000 से कम हुए हैं.

