Covid 19: महाराष्ट्र और केरल से कर्नाटक जाने वाले यात्रियों के लिए जारी निर्देश, बिना निगेटिव कोरोना रिपोर्ट राज्य में नहीं कर सकेंगे एंट्री

Covid 19: कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक ने इन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया है. यह आरटी-पीसीआर सर्टिफिकेट 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए. यह नियम फ्लाइट्स, ट्रेन्स, बस या किसी व्यक्तिगत वाहन से भी राज्य में प्रवेश करने वालों पर लागू होगा यानी किसी भी साधन के कर्नाटक में प्रवेश पर 72 घंटे से कम समय का निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र और केरल से आएंगे, उन्हें बिना निगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश की मंजूरी नहीं दी जाएगी.

कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. सरकार का कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे स्पष्ट हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है. सर्कुलर के मुताबिक जो लोग निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं उन्हें तुरंत नोडल पर्सन/अथॉरिटीज के पास ले जाया जाएगा और उन्हें निर्धारित क्वारंटीन रूम में रखा जाएगा. उन्हें क्वारंटीन रूम में तब तक रखा जाएगा, जब तक उनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव नहीं प्राप्त हो जाती है.

यह भी पढ़ें- तेज हो सकता है कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम, Sputnik-V के इमरजेंसी यूज को डॉ रेड्डी ने किया आवेदन

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कगहा कि केरल में हर दिन औसतन 4000-5000 और महाराष्ट्र में 5000-6000 मामले सामने आ रहे हैं और इन राज्यों की सीमा कर्नाटक से लगी हुई है, ऐसे में इसे लेकर सर्कुलर जारी किया गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में अभी तक कोरोना का दक्षिण अफ्रीकन या ब्राजीलियन स्ट्रेन नहीं पाया गया है. हालांकि यूके से बंगलुरू आने वाले कुछ यात्रियों के यूके स्ट्रेन पाया गया.

We have not found any South African strain or Brazilian strain (of #COVID19). All that we have found is the UK strain, only in those passengers who travelled from the UK to Bengaluru. We have not allowed it to spread in the society: Karnataka Health Minister Dr K Sudhakar https://t.co/oA9efczDKA

— ANI (@ANI) February 20, 2021