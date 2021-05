दुनिया भर में है कोरोना का कहर, पर भारत में ही क्यों फैल रहा है ब्लैक फंगस?

कोरोना महामारी के चलते अभी भी दुनिया भर में स्थिति सामान्य नहीं हुई है. भारत की बात करें तो यहां दूसरी लहर अधिक खतरनाक साबित हो रही है और इस बार ऑक्सीजन व अस्पताल में बेड्स की शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इन सबके अलावा एक और बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गई है- ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) की. डॉक्टरों का कहना है कि यह बहुत गंभीर समस्या है और यह तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं. पुणे स्थित सह्याद्रि हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर (डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज) और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट डॉ उदय फडके का कहना है कि आमतौर पर साल में ब्लैक फंगस के एक या दो मामले देखने को मिलते हैं और वो भी कम प्रतिरोधी क्षमता वाले मरीजों में या तो कैंसर के चलते या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के चलते. हालांकि अब स्थिति यह है कि पुणे में सह्याद्रि हॉस्पिटल्स चेन में सिर्फ एक महीने में ही 30-35 मामले आ रहे हैं यानी कि हर दिन एक केस.

भारत में जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में एक सवाल उठता है कि कोरोना महामारी की समस्या तो दुनिया भर में है तो ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह से यहां बढ़ रहे हैं, वैसे ही किसी अन्य देश में क्यों नहीं. इसे लेकर फाइनेंसियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने डायबिटोलॉजिस्ट्स/एंजोक्रिनोलॉजिस्ट्स से बातचीत की जो ग्लैंड्स व हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग को लेकर ट्रीटमेंट करते हैं.

भारत में ब्लैक फंगस के मामले अधिक आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में सबसे अधिक डायबिटीज के मामले भारत में हैं और यहां डायबिटीज के लगभग 7 करोड़ मरीज हैं. ऐसे में इन्हें जब कोरोना हो जाता है तो स्टेरॉयड दिया जाता है. चेन्नई स्थित एक डायबिटीज स्पेशिलिटीज सेंटर के चीफ कंसल्टेंट व चेयरमैन डॉ वी मोहन के मुताबिक भारत में डायबिटिक मरीजों की संख्या बहुत अधिक है जिसके चलते यहां यहां ब्लैक फंगस के मामले दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं. डॉ मोहन के मुताबिक भारत में डायबिटीज अनियंत्रित है, रिकॉर्ड संख्या में कोरोना केसेज हैं और स्टेरॉयड का इस्तेमाल लंबे समय तक हो रहा है जो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है. डॉ मोहन के अलावा इनके अलावा हाइजीन और दूषित इक्विपमेंट के इस्तेमाल से भी इसके मामले बढ़ रहे. डॉ मोहन का कहना है कि कोरोना केसेज इतने अधिक आ रहे हैं कि अस्पतालों में सफाई पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है जिसके चलते इक्विपमेंट पर फंगस जमा होने की आशंका बढ़ती है.

देश के अग्रणी वैक्सीन एक्सपर्ट और वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ गगनदीप कांग का कहना है कि वह यह जानना चाहती हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी से कितने फीसदी लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है और स्टेरॉयड पर कितने. कांग के मुताबिक स्टेरॉयड्स का इस्तेमाल रिस्की होता है लेकिन जिनकी ऑक्सीजन थेरेपी हो रही है, उनके मामले में ब्रीथिंग अपेरेटस देखना होगा. कांग का मानना है कि संभवत: इसी के चलते ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हों. स्टेरॉयड को लेकर भी कांग का मानना है कि इसका इस्तेमाल जरूरत से छह गुना अधिक हो रहा है जिसके चलते शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कम हो रही है और इसके चलते ब्लैक फंगस हो सकता है.

