कोरोना वायरस: भारतीय रेलवे का बड़ा कदम, 31 मार्च तक सभी पैसेंजर ट्रेन रद्द

कोरोना वायरस (Coronavirus, COVID-19) भारत में तेजी से फैल रहा है. इस पर लगाम कसने के लिए भारतीय रेलवे ने रविवार को बड़ा एलान किया है. रेलवे ने अपनी सभी पैसेंजर ट्रेनों को 31 मार्च 2020 तक के लिए रद्द कर दिया है. इससे पहले रेलवे ने सभी पैसेंजर ट्रेनों को 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ के मद्देनजर रात 10 बजे तक बंद रखने का फैसला किया था. ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय रेलवे ने अपनी सभी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया है.

A bare minimum level of service of suburban services of suburban trains and Kolkata Metro rail to continue up to midnight tonight. https://t.co/Of2tz3ceIn

