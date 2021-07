Covid-19: कोविड ग्रुप की सरकार को चेतावनी- अगली लहर में 4-5 लाख केस प्रति दिन के लिए रहें तैयार

Covid-19 India Update: देश की महामारी से निपटने की रणनीति बनाने के लिए सशक्त अधिकारियों के समूह ने कहा कि देश में नए कोरोना वायरस मामलों की संख्या को 50 हजार से कम रखने के लिए सभी जरूरी कदमों को उठाया जाना चाहिए. इसके साथ ही सरकार को अगली लहर में प्रति दिन 4-5 लाख केस के स्तर के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है. टीकाकरण बढ़ने के साथ, सरकार ने यह बात रखी है कि महामारी के स्तर को अधिकतम 50 हजार केस प्रति दिन पर रखा जाए, जिसके साथ नॉन-क्लीनिकल उपाय जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए.

इसमें सोशल डिस्टैंसिंग बनाए रखने के साथ रणनीति बनाकर पाबंदियां लगाना शामिल है. भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या 25 जून के बाद लगातार 50 हजार से नीचे रही है. शनिवार को 39,097 मामले सामने आए थे. जानकारों के मुताबिक, 50 हजार के स्तर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है. हालांकि, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता वाले एम्पावर्ड ग्रुप 1 ने कहा कि रोजाना 4-5 लाख केस से निपटने के लिए, 2 लाख आईसीयू बेड की जरूरत है.

इसके साथ कोविड ग्रुप सितंबर 2021 तक 50 लाख ऑक्सीजन बेड, 10 लाख कोरोना आइसोलेशन केयर बेड की तैयारी कर रहा है. बेड की मौजूदा संख्या भी प्रति दिन केवल 2.7 लाख केस से ही निपट सकती है.

समूह ने 5 फीसदी आईसीयू बेड और 4 फीसदी आईसीयू बेड को पीडियाट्रिक केयर के लिए आरक्षित किया है. ऐसा इन अटकलों को देखते हुए किया गया है, जिनमें कहा जा रहा है कि कोरोना की अगली लहर बच्चों को भी अपना निशाना बना सकती है. अधिकारियों ने कहा कि एक दिन में 4-5 लाख केस का मतलब है कि प्रति 10 लाख लोगों में 300-370 केस, जिससे देश पर बहुत बोझ और तनाव आ सकता है. यह स्वास्थ्य व्यवस्था को तैयार करने के बावजूद भी हो सकता है. इसलिए, समूह ने प्रति दिन कोविड-19 मामलों की संख्या 50 हजार के स्तर पर रखने को कहा है. उसने साफ किया है कि केस की संख्या इससे आगे नहीं जानी चाहिए.

