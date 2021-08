Covid-19: देश में कोरोना के 39,070 नए मामले, 491 लोगों की मौत

Covid-19 India Update: भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 39,070 नए मामले सामने आए हैं. यह डेटा रविवार को सुबह 8 बजे जारी हुआ था. इससे देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3.19 करोड़ को पार कर गई है (3,19,34,455). केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, एक दिन में कोविड-19 से 491 लोगों की मौत हुई. इससे कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 4,27,862 पर पहुंच गया है.

केरल में सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए, जहां दोबारा आंकड़ा 20 हजार से ज्यादा रहा. इस अवधि में एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,06,822 हो गई. डेटा के मुताबिक, देश का कोविड-19 रिकवरी रेट सुधार के साथ 1.29 फीसदी ससपर पहुंच गया. पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस की संख्या में 5,331 मामलों की गिरावट देखी गई है.

शनिवार को कोरोना के कुल 17,22,221 टेस्ट किए गए, जिससे अब तक हुई टेस्टिंग की कुल संख्या 48,00,39,185 पर पहुंच गई है. भारत की मामलों के मुकाबले मृत्यु की दर 1.34 फीसदी पर है.

भारत ने शनिवार को अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. इससे कंपनी की भारतीय सब्सिडरी भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ पहली सिंगल डोज वैक्सीन को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पेश कर पाएगी. सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन को J&J की सब्सिडरी Janssen Pharmaceuticals ने विकसित किया है. और इसे फेज 3 क्लीनिकल ट्रायल में गंभीर बीमारी को रोकने में 85 फीसदी प्रभावी पाया गया है.

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी. जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को ही सिंगल डोज वाली अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी. इस तरह से यह भारत में उपलब्ध चौथी वैक्सीन हो गई है. इस वक्त भरत में कोरोना की तीन वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है. ये हैं- कोवैक्सिन, कोविशील्ड और रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-V. देश में वैक्सीनेशन इन्हीं तीन टीकों की मदद से हो रहा है.

