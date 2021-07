Covid-19: देश में कोरोना के 41,157 नए मामले, 518 लोगों की मौत

Covid-19 India Update: भारत में रविवार को सुबह 8 बजे खत्म पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,157 नए मामले सामने आए हैं. एक्टिव केस की संख्या थोड़ी गिरकर 4.22 लाख पर पहुंच गई है. केरल में डेढ़ महीनों में सबसे ज्यादा नए केस (16,148 मामले) देखे गए हैं. देश में रविवार को 518 नई मौतें सामने आई हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसके बाद केरल आता है.

इस बीच भारत के खिलाड़ी टोक्यो ऑलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार हैं. शनिवार को गेम्स विलेज में कोविड-19 के पहले केस की पुष्टि हुई है, जिससे ओपनिंग सेरेमनी से पहले चिंताएं जताई जा रही हैं. पॉजिटिव केस के बाद, ऑलंपिक के आयोजकों ने हर टीम को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है.

इसके अलावा दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने गौतम गंभीर फाउंडेशन और AAP विधायकों इमरान हुसैन और प्रवीण कुमार के खिलाफ अभियोजन शुरू किया है. विभाग ने बताया कि उसने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान गैर-कानूनी तौर पर कोविड-19 दवाइयों को जमा और वितरण करने के खिलाफ किया है. राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को गिरकर 0.08 फीसदी पर पहुंच गया है.

1 अक्टूबर से शुरू होगा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का एकेडेमिक सेशन, यूजीसी ने कहा- 30 सितंबर तक पूरी हो जाए एडमिशन प्रक्रिया

कोविड उपयुक्त व्यवहार को लेकर देश भर में बड़े स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है. भारत की कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख डॉ. वी के पॉल ने चेतावनी दी कि तीसरी लहर की संभावना वास्तव में है और भारत की आबादी को अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 100-125 दिन महत्वपूर्ण होंगे. डॉ वी के पॉल ने आगे कहा कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.

