Covid-19 India: 1 दिन में 53476 नए मरीज, 138 दिनों में सबसे ज्यादा; देश में 3.95 लाख एक्टिव केस

Coronavirus in india News in Hindi: देश में कोरोना वायरस के मामले फिर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. इस साल ऐसा पहली बार हुआ है जब बीते 24 घंटों में वायरस से संक्रमित नए मरीजों का आंकड़ा 50 हजार के पार गया है. बीते 1 दिन में कोरोना वायरस के 53,476 नए मामले सामने आए हैं. यह पिछले साल 6 नवंबर के बाद से यानी 138 दिनों में सबसे ज्यादा है. वहीं, 1 दिन में 251 लोगों की मौत हुई है. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां 24 घंटे में 31855 नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,17,87,534 हो गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में 1 दिन में एक्टिव मामलों की संख्या 26000 बढ़ी है. कुल एक्टिव मामले अब बढ़कर 3.95 लाख हो गए हैं. अब तक 1,12,31,650 लोग रिकवर हो चुके हैं. देया में अबतक 1,60,692 लोगों की जान जा चुकी है. आईसीएमआर के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 10,65,021 कोरोना जांच की गई है.

मुंबई और पुणे में वायरस सं संक्रमण के मामले में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं. महाराष्ट्र के बाद पंजाब दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट वैरिएंट (E484Q + L452R) के अबतक 206 मामले सामने आए हैं. हालांकि यह सबूत नहीं मिले हैं कि डबल म्यूटेंट वैरिएंट की वजह से राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

महाराष्ट्र में 1 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 31,855 नए मामले सामने आए हैं. राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,64,881 हो गई है. इससे पहले राज्य में 21 मार्च को संक्रमण के सबसे अधिक 30,535 मामले सामने आए थे. राज्य में मौत के आंकड़े 53,684 हो गए हैं. एक्टिव मरीजों की संख्या 2.47 लाख से ज्यादा है.

दिल्ली में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 1254 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले तीन महीने से भी अधिक समय में सबसे ज्यादा है. 1 दिन में 6 और डेथ हुई हैं. दिल्ली में कुल मामले बढ़कर 6,51,227 हो गए और अब तक 6.35 लाख लोग ठीक हो चुके हैं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को आदेश दिया कि होली और नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक तौर पर उत्सव मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है.

