Covid-19 India: पिछले एक दिन में कम हुए कोरोना मामले, एक दिन में सबसे अधिक एक्टिव केसेज महाराष्ट्र में घटे

Covid-19 News Updates: भारत में कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक साबित हो रही है और इस साल एक दिन में 4 लाख से अधिक रिकॉर्ड केसेज सामने आ चुके हैं. हालांकि धीरे-धीरे कोरोना केसेज में अब कमी आ रही है और पिछले 24 घंटे में 3,26,098 नए कोरोना केसेज सामने आए जबकि उसके पिछले दिन यह आंकड़ा 3,43,144 केसेज का था. इसके अलावा कोरोना से होने वाली मृत्यु में हल्की गिरावट आई है और पिछले 24 घंटे में 3890 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है जबकि उसके पिछले दिन यह आंकड़ा 4000 मौतों का था. एक्टिव केसेज में गिरावट आई है और अब देश में 36,73,802 एक्टिव केसेज हैं. पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेज में 31,091 की गिरावट आई है और सबसे अधिक गिरावट महाराष्ट्र में रही.

देश में अब तक 2,04,32,898 कोरोना केसेज सामने आ चुके हैं जिसमें से 36,73,802 (15.02 फीसदी) एक्टिव केसेज हैं. इसके अलावा कोरोना के चलते अब तक 2,66,207 (1.09 फीसदी) लोगों की मौत हो चुकी है.

Covid-19: DRDO की कोरोना दवा 2DG अगले हफ्ते होगी लांच, मरीजों के स्वास्थ्य में जल्द होगी रिकवरी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में नए कोरोना केसेज में 74.85 फीसदी मामले सिर्फ 10 राज्यों से हैं. इनमें सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से आए हैं, पिछले 24 घंटे में कर्नाटक से 41779 मामले सामने आए. इसके बाद सबसे बाद अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 39923 मामले जबकि केरल से 34694 मामले सामने आए.

पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुईं. महाराष्ट्र में 695, कर्नाटक में 373 और उत्तर प्रदेश में 311 लोगों की कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में मौत हुई. पिछले 24 घंटे में जिन लोगों को कोरोना के चलते मौत हुई, उनमें से 72 फीसदी सिर्फ 10 राज्यों से हैं.

कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक महाराष्ट्र में लोग ठीक हुए. महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 14,021 लोग ठीक हुए. महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेज की संख्या पिछले 24 घंटे में 10,843 कम हुई है. हालांकि तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेज की संख्या 11,567 और कर्नाटक में 5527 बढ़ी है. कोरोना के कुल एक्टिव केसेज में 77 फीसदी सिर्फ 11 राज्यों से हैं और सबसे अधिक 5,98,625 केसेज सिर्फ कर्नाटक और 5,21,683 केसेज सिर्फ केरल से हैं.

