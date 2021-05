COVID-19 in India: 1 दिन में कोरोना के 2.08 लाख केस, 4157 मौतें; डेथ रेट घटकर 1.13 फीसदी

COVID-19 New Cases in India: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ कम पड़ती दिख रही है. देश के अलग अलग राज्यों में लगे लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के चलते कोरोना इंफेक्शन के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कारेोना वायरस के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं. इसके पहले सोमवार को 42 दिनों बाद देश में नए मामलों की संख्या 2 लाख से कम थी. बीते 24 घंटों में संक्रमण से 4157 मरीजों की मौत हो गई है. सोमवार को 1 दिन में 1,96,427 मामले और 3511 मौतें हुई थीं. राहत की बात यह भी है कि नए मामलों से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की है.

रोजाना पॉजिटिविटी दर 12 फीसदी हो गई है. देश में कोरोना से डेथ रेट 1.13 फीसदी है, जबकि रिकवरी रेट 88 फीसदी से ज्यादा है. एक्टिव केस घटकर 11 फीसदी से कम हो गए हैं. कोरोना एक्टिव केस में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है. कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है. जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है.

बीते 24 घंटों में 2,95,955 मरीज कोरोना वायरस से रिकवर हो गए हैं. अबतक कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 24,95,591 हो चुकी है. लगातार 12वां दिन है, जब नए मामलों से ज्यादा रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या रही है. अब देश में एक्टिव मामले घटकर 24,95,591 रह गए हैं, जो सोमवार को 25,86,782 थे. मई में एक्टिव केस बढ़कर 37 लाख से ज्यादा हो गए थे.

देश में 2,08,921 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 2,71,57,795 हो गए हैं. वहीं, इसके चलते अबतक 3,11,388 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में अबतक 20,06,62,456 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. कोरोना से प्रभावित महाराष्‍ट्र में भी संक्रमित मरीजों की संख्‍या तेजी से कम हो रही है. यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में भी कोरोना अब कंट्रोल हो रहा है.

महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 24,136 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 56.26 लाख हो गई है. इसके साथ ही 1 दिन में 601 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 90,349 तक पहुंच या है. 1 दिन में 36,176 लोग संक्रमण से उबरे हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में संक्रमण से उबर चुके लोगों की कुल संख्या अब 52.18 लाख के करीब हो गई है. राज्य में एक्टिव केस 3.14 लाख है.

राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामले घटकर 1,568 रह गए हैं, जबकि इससे 1 दिन में 156 मरीजों की मौत हुई है. दिल्ली में कुल मामले 14.19 लाख हो गए हैं, जबकि 23,565 मरीजों ने जान गंवाई है. दिल्ली में एक्टिव केस घटकर 21739 रह गए हैं.

उत्तर प्रदेश में सोमवार को 3,957 लोग संक्रमित पाए गए. 10,441 लोग ठीक हुए और 163 लोगों की मौत हो गई. अब तक राज्य में 16.77 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं. इनमें 15.88 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 19,519 मरीजों ने दम तोड़ दिया. यहां 69,828 मरीजों का इलाज चल रहा है.

