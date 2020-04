भारत में इन 15 जगहों पर COVID19 का कहर सबसे ज्यादा, कामयाबी के लिए यहां जीतना जरूरी

नीति आयोग (Niti Aayog) के सीईओ अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद सहित 15 स्थानों की पहचान कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामलों के अधिक दबाव वाले क्षेत्रों के रूप में की है. उन्होंने कहा है कि कोविड-19 (COVID-19) से लड़ने में भारत की सफलता की दृष्टि से ये इलाके महत्वपूर्ण हैं. कांत ने इनमें से सात जगहों को विशेष रूप से अधिक मामलों वाला क्षेत्र बताया.

उनके अनुसार इन 15 क्षेत्रों में सात जिले ऐसे हैं, जो संक्रमण की संख्या की दृष्टि से विशेष रूप में अधिक दबाव वाल हैं. येा 7 क्षेत्र हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र), जयपुर (राजस्थान), इंदौर (मध्य प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात), मुंबई (महाराष्ट्र) और दिल्ली हैं. कांत ने कहा कि इसके अलावा वडोदरा (गुजरात), कुरनूल (आंध्र प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान), आगरा (उत्तर प्रदेश), ठाणे (महाराष्ट्र), चेन्नई (तमिलनाडु) और सूरत (गुजरात) में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की ऊंची संख्या का दबाव है.

कांत ने कहा है कि ये स्थान/क्षेत्र कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सफलता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं. हमें इन जिलों में पूरी तत्परता के साथ निगरानी, परीक्षण, उपचार करना चाहिए. हमें यहां जीतना ही चाहिए.

These 15 districts are critical in our battle against #Covid_19 Of them 7 show particularly high case volumes. India’s success in battling COVID-19 is dependent on them. We must aggressively monitor, contain, test, treat in these districts! We must win here. pic.twitter.com/QDFvvza6iM

— Amitabh Kant (@amitabhk87) April 27, 2020