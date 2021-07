Covid-19: कोरोना महामारी से बच्चों की मानसिक सेहत पर भी असर; माता-पिता, अध्यापक इन बातों पर दें ध्यान

Covid-19 impact on mental health: कोरोना महामारी ने सभी लोगों को प्रभावित किया है. इससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है. किसी वयस्क की तरह महामारी जैसी परिस्थिति में बच्चों को भी तनाव, घबराहट और चिंताएं घेर सकती हैं.

कुछ चुनौतियां जिनका बच्चे इस महामारी के दौरान सामना कर रहे हैं, वे हैं:

डिजिटल तकनीक के इस दौर में अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों की पहुंच ऐसी सूचनाओं तक होती है, जिनसे उन्हें तनाव हो सकता है. अगर आप बाहर नहीं निकल पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिलते, स्कूल नहीं जा पाते, तो यह और तनाव बढ़ता है. माता-पिता भी तनाव में होते हैं और वे जब उसे दिखाते हैं, तो इसका भी बच्चों पर असर पड़ता है.

शांत रहकर और उनकी चिंताओं को चुनना और उनको आश्वासन देना चाहिए.

Pegasus Project: जासूसी के आरोपों को लेकर गरमाई सियासत, जानिए क्यों है पेगासस अधिक खतरनाक और कैसे बच सकते हैं इससे

(By Dr. Suresh Kumar Panuganti, Lead Consultant – Pediatric Critical Care and Pediatrics, Yashoda Hospitals, Hyderabad.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.