coronavirus in india: 1 दिन में 24 हजार से ज्यादा मामले; कहीं लॉकडाउन रिटर्न तो कहीं टलीं बोर्ड परीक्षाएं

coronavirus (कोरोना वायरस) in india latest news in Hindi: देशभर में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है. बीते 24 घंटों में फिर कोरोना वायरस के 24 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. जबकि इस दौरान 130 मरीजों की मौत हो गई है. फिलहाल कोरोना के नए खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोर्ड में हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां 17 मार्च को राज्यों के सीएम की बैठक बुलाई है. वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है. पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं. राज्य सरकारें अपने अपने स्तरपर गाइडलाइंस जारी कर रही हैं.

बीते 24 घंटों की बात करें तो देशभर में कोरोना वायरस के करीब 24366 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 130 मरीजों की डेथ हो गई है. इसके साथ ही देश में अबतक कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या 11,409,524 पहुंच गई है. इससे अबतक कुल 158,892 मरीजों की मौत हो चुकी है. कुल 11,025,493 मरीज इससे रिकवर हो चुके हैं. एक्टिव केस 225,139 हैं, जिनमें 8,944 मामले क्रिटिकल हैं.

महाराष्ट्र सरकार कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अलर्ट मोड में है. राज्य में कई जगह लॉकडाउन लगाया जा राहा है. नागपुर में तो कड़ी पाबंदियों के खिलाफ 1 हु्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. राज्य में सिनेमा हॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. यह घोषणा राज्य सरकार ने की है. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. महाराष्ट्र में सोमवार को नए मामलों की संख्या 15,000 के पार चली गई थी.

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाओं को एक महीने के लिए टालने की घोषणा की है. 10वीं कक्षा की परीक्षाएं अब 9 अप्रैल के बजाय 4 मई से शुरू होंगी. 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होंगी, जो पहले 22 मार्च से शुरू होनी थीं.

भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले तीन टी-20 मैच अब बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है.

