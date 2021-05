Aarogya Setu में जुड़ा नया फीचर, जानिए आपके वैक्सीन लगवाते ही कैसे बदलेगी इस ऐप की रंगत

Aarogya Setu App: आरोग्य सेतु ऐप में नया फीचर जोड़ा गया है. अब जिन लोगों का वैक्सीनेशन होगा, उनके आरोग्य सेतु ऐप अकाउंट पर ब्लू टिक और ब्लू शील्ड दिखाई देगा. कांटैक्ट ट्रेसिंग ऐप में इस फीचर के तहत किसी यूजर को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद ब्लू टिक और शील्ड दिखने लगेगा. आरोग्य सेतु द्वारा किए गए ट्वीट से इसकी जानकारी मिली है. यह डबल ब्लू टिक्स और ब्लू शील्ड ऐप के होम स्क्रीन पर Your Status टैब के तहत दिखेगा. बता दें कि इस ऐप के जरिए वैक्सीनेशन स्लॉट बुक किया जा सकता है जोकि कोविन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट करता है. इस ऐप के जरिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है.

Now your Vaccination Status can be updated on Aarogya Setu. Get your self vaccinated – Get the Double Blue Ticks and Get the Blue Shield. #SetuMeraBodyguard #IndiaFightsCorona @NICMeity @GoI_MeitY @_DigitalIndia @mygovindia @MoHFW_INDIA @NITIAayog pic.twitter.com/qhJh7t1ukK

Aarogya Setu एप को संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया था ताकि अगर कोई शख्स कंटेनमेंट जोन से आ रहा है तो अन्य यूजर्स को शख्स के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर एक अनुमान लग सके. कंटेनमेंट जोन का मतलब ऐसे क्षेत्र से है जिसमें संक्रमण दर बहुत अधिक हो. कुछ सार्वजिनक स्थानों पर इस ऐप पर ग्रीन स्टेटस दिखाने पर ही एंट्री मिलती है.

भारत में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है. देश में अब तक 20 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है. भारत ने यह उपलब्धि 130 दिनों में हासिल की है और अमेरिका के बाद यह लेवल पार करने वाला भारत दूसरा देश है. अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू होने के 124 दिनों बाद यह उपलब्धि हासिल की थी. 1 मई से 18-44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई और अब तक 1.29 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है. इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक की उम्र के 42 फीसदी लोगों को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है.

