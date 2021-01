Vaccine Dry Run: कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू; केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, मुफ्त में लगेंगी Covid Vaccine

कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने ऐलान किया है कि देश भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी. ऑक्स्फोर्ड की Covid-19 वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में सीमित इमरजेंसी इस्तेमाल को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) के विशेषज्ञों की मंजूरी मिलने के बाद आज इसका ड्राई रन शुरू हो चुका है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी है और वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख की घोषणा से पहले तैयारियों को परखना जरूरी है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के 116 जिलों में 259 केंद्रों पर ड्राई रन कर रही है. ड्राई रन के जरिए कोरोनो वैक्सीन की लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग समेत गतिविधियों में लूपहोल का पता चल सकेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मे दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में इस प्रॉसेस को रिव्यू किया.

राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए तीन साइट्स को चुना गया है. गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल शाहदरा, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर दरयागंज और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका को ड्राई रन के लिए चुना गया है.

इस वैक्सीन को ले कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पोलियो वैक्सीन को लेकर भी कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान न देकर इसके टीके लिए और आज देश पोलिया मुक्त हो चुका है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना वैक्सीन देश भर के लोगों को फ्री में लगाई जाएगी. हालांकि पहले चरण में सबसे अधिक प्रायोरिटी वाले लोगों को इसके टीके दिए जाएंगे. डॉ हर्षवर्धन द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीके लगाए जाएंगे. इसके अलावा अन्य लोगों को पहले चरण में टीके लगाए जाएंगे. जुलाई तक 27 करोड़ अन्य लोगों को भी इसके टीके लगाए जाएंगे जिनकी सूची तैयार की जा रही है.

In 1st phase of #COVID19Vaccination free #vaccine shall be provided across the nation to most prioritised beneficiaries that incl 1 crore healthcare & 2 crore frontline workers Details of how further 27 cr priority beneficiaries are to be vaccinated until July are being finalised pic.twitter.com/K7NrzGrgk3

CDSCO के एक्सपर्ट पैनल ने नए साल 2021 के पहले दिन ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन Covishield के भारत में सीमित इमरेंजसी में इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश की थी. इसके अलावा भारत बायोटेक को वॉलेंटियर की नियुक्ति को तेज करने के लिए कहा गया था. इसके अलावा Covaxin के लिए अंतरिम क्षमता के विश्लेषण की भी सिफारिश की गई थी.

बता दें कि भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां युद्धस्तर पर हैं. देश में चुनाव की तरह हेल्थ वर्कर्स, आवश्यक कर्मचारियों और चिह्नित आबादी के टीकाकरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं. इस बाबत तैयारियों की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 2000 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के बाद इसी तरह की प्रक्रिया राज्य और जिले स्तर पर देश के करीब 700 जिलों में चल रही है. डॉ. हर्षवर्धन ने 2021 के पहले दिन जानकारी दी कि हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट तैयार हो चुकी और डॉक्यूमेंट कोविड प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे.

