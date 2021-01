Coronavirus Vaccine Programme: वैक्सीन की दो डोज लेने के बाद ही डेवलप होगी प्रतिरोधक क्षमता, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर किया लोगों को जागरुक

Coronavirus Vaccine Programme: कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज 16 जनवरी से शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश भर में इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. दुनिया के सबसे बड़े इस टीकाकरण अभियान में पहले दिन करीब तीन लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया जा गया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन के बावजूद लापरवाही नहीं बरतनी है और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना है यानी कि मास्क पहनना जारी रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहना है क्योंकि वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद ही इम्यूनिटी डेवलप होगी.

वैक्सीन को लेकर आम लोगों के बीच अफवाहें चल रही हैं कि यह वैक्सीन सुरक्षित नहीं है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने ट्वीट कर अफवाहें दूर करने की कोशिश की. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इससे कुछ लोगों को हल्के बुखार और दर्द जैसी समस्याएं आ सकती हैं लेकिन वैक्सीन लेने के कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा.

