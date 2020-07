COVID19 Vaccine: एम्स दिल्ली करेगा पहली स्वदेशी वैक्सीन ‘Covaxin’ के ह्यूमन ट्रायल, सोमवार से शुरू होगी प्रक्रिया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली की आचार समिति ने कोविड-19 की स्वदेश में विकसित पहली वैक्सीन ‘कोवाक्सिन’ के मानवों पर परीक्षण की अनुमति दे दी है. अब एम्स दिल्ली परीक्षण में स्वेच्छा से शामिल होने के इच्छुक स्वस्थ लोगों का सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा. कोवाक्सिन के मानवों पर पहले और दूसरे चरण के ट्रायल्स के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने दिल्ली स्थित एम्स समेत 12 संस्थानों का चयन किया है.

पहले चरण में टीके का 375 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा, जिनमें से अधिकतम 100 लोग दिल्ली एम्स से हो सकते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक और एम्स पटना भी कोवाक्सिन के पहले चरण के ह्यूमन ट्रायल्स में भाग ले रहे हैं. इन दो अन्य इंस्टीट्यूट में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं.

एम्स में सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन में प्रोफेसर डॉ. संजय राय के मुताबिक वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स में स्वस्थ लोगों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें कोई और रोग नहीं है, जो कोविड-19 से पीड़ित नहीं रहे हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम है. उनका कहना है कि कुछ लोग इस ट्रायल के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. अब हर व्यक्ति की जांच, सेहत आदि का आकलन करने का काम सोमवार 20 जुलाई से शुरू होगा, जिसके बाद ही वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा.

आगे कहा कि शुरुआत में कुछ दिनों तक रोज केवल 5 पार्टिसिपेंट्स को ही संभावित वैक्सीन की डोज दी जाएगी, बाद में इस संख्या को बढ़ाकर 10-15 पार्टिसिपेंट्स प्रतिदिन किया जाएगा. ट्रायल में शामिल होने के इच्छुक लोग एम्स की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हॉस्पिटल ने इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड ईमेल आईडी Ctaiims.covid19@gmail.com और फोन नंबर 7428847499 भी जारी किया है.

कोवाक्सिन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) के साथ मिलकर विकसित किया है. यह भारत की पहली कोविड19 कैंडिडेट वैक्सीन है. इसके मानव परीक्षण की मंजूरी भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने हाल में दी थी.

