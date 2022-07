Coronavirus Updates: बेलगाम हो रहा कोरोना, एक्टिव मरीजों की संख्या 1.11 लाख के पार, अलग-अलग राज्यों की स्थिति

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में डेली पॉजिटिविटी रेट 4.27 फीसदी और वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.81 फीसदी दर्ज की गई है.

भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है.

Coronavirus Updates: भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 16,103 नए मामले सामने आए हैं. इसके चलते एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,11,711 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.26 फीसदी है. वहीं, इस दौरान में 31 मरीजों की मौत भी हुई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,25,199 पर पहुंच गई है. नेशनल कोविड-19 रिकवरी रेट 98.54 प्रतिशत है. मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 2,143 केस की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, डेली पॉजिटिविटी रेट 4.27 फीसदी और वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.81 प्रतिशत दर्ज की गई है. Crude Oil Outlook: क्रूड 380 डॉलर प्रति बैरल तक हो सकता है महंगा, जेपी मॉर्गन की लेटेस्ट रिपोर्ट 31 मरीजों ने गंवाई जान आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देश में जिन 31 मरीजों ने जान गंवाई है, उनमें से 14 लोग केरल के थे. इसके अलावा महाराष्ट्र से 5, पश्चिम बंगाल से 3, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से दो-दो और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मिजोरम से एक-एक मरीज की मौत हुई. देश भर में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 197.95 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं. देश में संक्रमण के कारण अब तक 5,25,199 लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 1,47,934, केरल में 70,037, कर्नाटक में 40,119, तमिलनाडु में 38,026, दिल्ली में 26,266, उत्तर प्रदेश में 23,540 और पश्चिम बंगाल में 21,222 लोगों की मौत हुई. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक जिन लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक मरीजों को अन्य गंभीर बीमारियां भी थीं. अप्रेंटिस को अब सीधे खाते में मिलेगा पैसा, केंद्र सरकार ने डीबीटी स्कीम के तहत लाने का किया ऐलान अलग-अलग राज्यों की स्थिति दिल्ली – स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को 678 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि दो और लोगों को संक्रमण के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी. इस दौरान, पॉजिटिविटी रेट 3.98 फीसदी दर्ज की गई. इसके पहले शुक्रवार को दिल्ली में 5.30 फीसदी की पॉजिटिविटी रेट के साथ 813 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं, 3 मरीजों की मौत हुई थी. महाराष्ट्र – महाराष्ट्र में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 2971 नए मामले आए और 5 मरीजों की मौत हो गई. राज्य में नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 79,82,334 और मृतक संख्या 1,47,934 हो गई है. इसके पहले, शुक्रवार को कोविड-19 के 3249 नए मामले आए थे और चार लोगों की मौत हुई थी. वहीं, मुंबई शहर में शनिवार को 811 नए मामले दर्ज किए. पश्चिम बंगाल– शनिवार को पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, राज्य में 1,499 नए मामले दर्ज किए गए. इससे शनिवार तक कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 20,32,663 हो गई. कोलकाता में 550 नए मामले दर्ज किए गए हैं. गुजरात- गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को यहां 580 केस दर्ज किए गए. राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्य बढ़कर 3478 हो गई है. अहमदाबाद में 236 नए मामले दर्ज किए गए, जो राज्य में सबसे अधिक हैं, इसके बाद सूरत में 106 मामले, वडोदरा में 36 और मेहसाणा में 29 मामले हैं.

