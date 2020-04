COVID-19 Latest Updates: देश में कोरोना पॉजिटिव 31,787; मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों को घर वापसी की मंजूरी

लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आवाजाही की अनुमति दे दी है. गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए.

GoI issues order to State/UTs to facilitate Inter-State mvmt of stranded people inc. #MigrantLabourers, in the country.All persons to be medically screened at source & destination; & kept in home/institutional quarantine on arrival, as per @MoHFW_INDIA guidelines.#COVID19 pic.twitter.com/4zfztwB2NA