Coronavirus Update: यूपी में हर रविवार को लगेगा लॉकडाउन, मास्क नहीं पहना तो 1 से 10 हज़ार रुपये तक जुर्माना

Covid-19 UP Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए आज कई नए कदम उठाने का एलान किया है. पूरे प्रदेश में अब हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा. प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू किया जा चुका है. इसके अलावा योगी सरकार ने मास्क न लगाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का एलान भी किया है. नए नियमों के तहत अब पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना भरना होगा. लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा बिना मास्क के घूमता पाया गया तो उस पर 10 हज़ार रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

इन सख्त कदमों के अलावा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक हज़ार बेड का अस्थाई कोविड अस्पताल बनाने का आदेश भी दिया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अस्थाई अस्पताल को डिफेंस एक्स्पो वाली जगह पर बनाए जाने का सुझाव दिया है. मुख्यमंत्री ने यह आदेश प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान दिया. कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस बैठक में राज्य के तमाम डिविजनल कमिश्नर, जिलाधिकारियों और सीएमओ के अलावा 11 अफसरों की कोर टीम भी शामिल हुई.

कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा सस्पेंड कर दी गई है. कोविड के अलावा सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी. ओपीडी की जगह टेली-कंसल्टेशन को बढ़ावा देने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जाए और उन्हें सभी जरूरी दवाओं वाली मेडिकल किट मुहैया कराई जाए. उन्होंने हर जिले में एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित करके काम करने और हर दिन हालात की ताजा जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को मुहैया कराने को भी कहा है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता की हर रोज समीक्षा करके यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बनी रहे. इसके लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक कंट्रोल रूम बनाया है. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि यह कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहना चाहिए. साथ ही अस्पतालों में रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अगले एक महीने की जरूरत का अंदाज़ा लगाकर दवा अभी से खरीद लेने का आदेश भी दिया गया है. मुख्य सचिव के कार्यालय को इस व्यवस्था की लगातार निगरानी करने का आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में एंबुलेंस सेवा लगातार ठीक से काम करे यह देखना भी उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने जरूरत के मुताबिक मेडिकल स्टाफ, कोविड बेड, दवाओं और अन्य सभी मेडिकल उपकरणों की उपलब्थता सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है. कोविड की टेस्टिंग के लिए सरकारी और प्राइवेट लैबोरेटरीज को पूरी क्षमता से काम करने का निर्दश दिया गया है. प्राइवेट लैब में टेस्ट के लिए ली जाने वाली दरें सरकार ने तय की हैं. उससे ज्यादा पैसे नहीं लिए जाने चाहिए. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि इस बारे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना इंफेक्शन के 22,439 नए मामले सामने आए, जबकि 104 मरीजों की मौत हो गई. राज्य में अब तक कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 9480 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अब तक 7,66,360 से ज्यादा लोगों को यह इंफेक्शन हो चुका है.

