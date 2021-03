Coronavirus Update: भारत में कोविड-19 के 43,846 नए मामले; एक्टिव केस तीन लाख के पार, भोपाल में लॉकडाउन

Coronavirus Update India: भारत में कोरोना वायरस के 43,846 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल केस की संख्या 1.15 करोड़ को पार कर गई है. यह 25 नवंबर के बाद एक दिन में केस की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है. इसमें से, 3.09 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 1.11 करोड़ लोग रिकवर हुए हैं. 197 लोगों की मौतों के साथ, कुल मृतकों की संख्या अब 1.59 लाख से ज्यादा हो गई है. महाराष्ट्र में 27,126 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पंजाब में रविवार को 2,578 केस थे.

छह राज्यों में 86.8 फीसदी कोविड-19 से होने वाली नई मौतें हैं और महाराष्ट्र रविवार को 92 मौतों के साथ इसमें सबसे आगे रहा है. मध्य प्रदेश में मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए, भोपाल में एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है. और यह अगले आदेश तक हर रविवार जारी रहेगा. भोपाल के अलावा, इंदौर और जबलपुर में भी समान रविवार लॉकडाउन जारी रहेगा. राज्य सरकार ने यह भी एलान किया कि 31 मार्च तक इन तीन शहरों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

वैक्सीन के मामले में, अब तक 4.36 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं, जिसमें से पिछले 24 घंटों के दौरान 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है.

देश में केवल तीन दिनों में एक लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं. आठ राज्य, जिनमें, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं, वहां कोविड-19 केस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में साथ जोड़कर भारत के कुल एक्टिव केस का 76.22 फीसदी है.

इस बीच महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 27,126 मामले सामने आए थे. महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया था कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं. वहीं, मुंबई में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए, बीएमसी ने रोजाना सार्वजनिक जगहों पर 47 हजार से ज्यादा रैपिड एंटिजन टेस्ट कराने का फैसला लिया है. शहर में एक महीने के दौरान 37 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं.

वहीं, नागपुर में बढ़ते हुए केस को देखते हुए, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो 22 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेंगे. नागपुर शहर में, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की जगहें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि दुकानें शाम 4 बजे तक चल सकती हैं. सरकारी और निजी दफ्तर 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं. नागपुर 15 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन में है, जो रविवार तक जारी रहेगा.

