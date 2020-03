भारत में कोरोना वायरस के 29 मामले; Paytm का कर्मचारी आया चपेट में, अलर्ट मोड में सरकार

भारत में कोरोना वायरस के कुल 28 मामले पॉजिटिव पाये गए हैं.

भारत में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अबतक देश भर में कोरोना के कुल 29 मामले सामने आ चुके हैं. पेटीएम कंपनी ने एक बयान में कहा है कि गुड़गांव में उसके एक कर्मचारी को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है. इससे पहले खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा था कि अब तक भारत में कोरोना वायरस के 28 मामले पॉजिटिव पाये गए हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक, आगरा में छह, 16 इटली नागरिक और भारतीय ड्राइवर, एक तेलंगाना और तीन केरल में मामले सामने आए हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इसके प्रभाव से निपटने के लिए हर तरह के जरूरी कदम सरकार उठा रही है. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने अस्पतालों से कहा है वे कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने यहां अलग से वार्ड बनाएं. इसके अलावा सभी फ्लाइट और मुसाफिरों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी. बता दें कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे य​ह कई देशों में फैल चुका है. कोरोना के चलते दुनियाभर में 3000 से ज्यादा डेथ हुई हैं, वहीं अबतक इसके 90 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं. चीन, दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan: Till now, there have been 28 positive cases of Coronavirus in India https://t.co/kyxBangCQX — ANI (@ANI) March 4, 2020

होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए वह इस बार किसी होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि दुनिया भर में विशेषज्ञों की सलाह है कि नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 को फैलने से रोकने के लिये सामूहिक कार्यक्रमों को कम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसलिये इस साल उन्होंने किसी होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी का जायजा लिया था.

Experts across the world have advised to reduce mass gatherings to avoid the spread of COVID-19 Novel Coronavirus. Hence, this year I have decided not to participate in any Holi Milan programme. — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2020

जल्द आ सकते हैं वार्निश वाले 100 रुपये के नोट, ज्यादा होगी उम्र

नोएडा में 6 लोगों के नमूने नेगिटिव पाए गए

नोएडा में कोरोना वायरस के संदेह में तीन बच्चों समेत जिन छह लोगों के नमूने लिए गए थे, उनकी जांच नेगेटिव पाई गई है. हालांकि सभी छह लोगों को अगले 14 दिन के लिए अपने-अपने घर में अलग थलग रहने को कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि अगर उनमें COVID-19 के लक्षण नजर आते हैं तो उनके नमूनों की फिर से जांच की जाएगी. नोएडा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को जिन लोगों के नमूने लिए थे उनमें एक दंपत्ति और 12 साल का उनका बेटा, एक महिला और उसके दो बच्चे शामिल थे.

दिल्ली-NCR में 3 स्कूल बंद

देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी और उसके आस-पास के इलाकों में 3 स्कूलों को बंद कर दिया गया है. वहीं दो स्कूलों ने समय से पहले छुट्टियों की घोषणा कर दी है और अन्य ने इस संबंध में अभिभावकों को परामर्श जारी किया है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के दो नए मामलों की पुष्टि करने के बाद नोएडा के दो स्कूलों ने अभिभावकों को स्कूल के बंद रहने की जानकारी दी थी. इनमें से एक स्कूल वह है, जिसमें एक छात्र के पिता के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. स्कूल ने चार से 6 मार्च तक परिसर को संक्रमण मुक्त करने के लिए स्कूल को बंद रखने का एलान किया था.

राष्ट्रपति राष्ट्रपति कोविंद ने एलान किया है कि कोरोना वायरस के चलते इस बार वह राष्ट्रपति भवन में होली मिलन आयोजित नहीं करेंगे. दिल्ली के मुख्यनंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एलान किया कि वह इस बार होली नहीं मनाएंगे. उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि वह इसके बारे में स्कूलों में जागरुकता फैला रहे हैं.