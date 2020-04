कोविड19: मास्क नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं, स्टाफ की सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम डीलर्स ने किया फैसला

अगर आप पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने जा रहे हैं तो मास्क लगाना न भूलें, वर्ना खाली गाड़ी लौटना पड़ सकता है. दरअसल कोरोना महामारी संकट के बीच ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने फैसला किया है कि जो ग्राहक बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंपों पर आएंगे, उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा.

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ‘नो मास्क, नो फ्यूल’ फरमान पर राजधानी दिल्ली के पेट्रोलियम डीलर्स अमल कर रहे हैं. मयूर विहार फेज-1 के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर जो ग्राहक फेस मास्क लगाए बिना आ रहे हैं, उन्हें पेट्रोल-डीजल की बिक्री नहीं की जा रही है. ऐसा कोविड19 महामारी खत्म होने तक रहेगा.

We deny refill to customers not wearing face masks & will continue this until COVID-19 pandemic ends: Sripal Singh, manager of Indian Oil petrol pump at Mayur Vihar Phase -1 in #Delhi https://t.co/MHHcCe4oxm pic.twitter.com/XxvVKvujhf

एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा है कि यह फैसला पेट्रोल पंपों पर मौजूद स्टाफ की सुरक्षा के लिए किया गया है और देश भर में लागू है. यानी पूरे देश में कहीं भी अगर बिना मास्क ग्राहक पेट्रोल पंपों पर गए तो उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाएगा. बता दें कि लॉकडाउन के बाहर जो सेवाएं हैं, उनमें पेट्रोल पंप भी शामिल हैं.

