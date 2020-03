Coronavirus: दिल्ली में सभी मॉल बंद, महाराष्ट्र में मुंबई सहित 4 शहरों में ‘लॉकडाउन’

पूरे देश में कोरोना वायरस के संकट से बचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

Coronavirus: देशभर में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के अलावा राज्य सरकारों की तरफ से हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. इसी के तहत दिल्ली और महाराष्ट्र में राज्य सरकारों ने बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में सभी मॉल बंद करने का एलान किया है. सिर्फ जरूरी सामानों जैसेकि ग्रॉसरी, दवा और सब्जियों की ही सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत 4 शहरों में ‘लॉकडाउन’ की घोषणा की है. उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन, पुणे, पिंपड़ी-चिंचवाड़ और नागपुर में सभी दुकानें और कार्यालय 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है. सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुलेंगी.

इससे पहले ही दिल्ली में स्कूल-कॉलेज और सिनेमा हॉल 31 मार्च तक बंद हैं. साथ ही लोगों के रेस्टोरेंट में खाने पर भी रोक है. रेस्टोरेंट से लोग केवल खाना ले जा सकते हैं और फूड डिलीवरी उपलब्ध है. शहर में 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक है.

In view of the prevailing situation, we are closing down all Malls (except grocery, pharmacy and vegtable shops in them) — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 20, 2020

मुंबई में केवल जरूरी सामान मिलेगा

कोरोना के फैलने को लेकर खतरों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के बड़े शहरों में सभी काम करने की जगहों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है, जिनमें मुंबई और पुणे शामिल हैं. यह बंद मुंबई, मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन, पुणे, पिंपड़ी-चिंचवाड़ और नागपुर में लागू होगा.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: State government has ordered complete shutdown in Mumbai Metropolitan Region, except essential services and public transport. This is not a holiday, avoid crowding. Banks to remain open in the state. #Coronavirus https://t.co/NTC2Lcps9a — ANI (@ANI) March 20, 2020

ठाकरे ने कहा कि राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 25 फीसदी उपस्थिति के साथ काम करेंगे. महाराष्ट्र में अब तक 52 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि कोविड-19 के एक मरीज की इस हफ्ते मुंबई में मौत हो गई. ठाकरे में कहा कि अधिकतम मरीज इन शहरों से हैं और विदेश से लौटे हैं.

ठाकरे ने संदेश में कहा कि केवल जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी जिसमें खाना, दूध और दवाईयां शामिल हैं. ठाकरे ने बताया कि बैंकों में काम जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति को रोटेशन बेसिस पर वर्तमान के 50 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जाएगा.

महाराष्ट्र में ट्रेन और बसों पर रोक नहीं

मुख्यमंत्री ने राज्य में सार्वजनिक वाहन बंद करने की खबर को मना किया है. उन्होंने कहा कि ट्रेन और बसें राज्य की लाइफलाइन हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता है. उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी सलाह दी गई है. लेकिन ऐसा करने से काम पर जाने वाले लोगों की आवाजाही पर असर होगी जो शहर को जरूरी चीजें उपलब्ध कराते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों ने घर पर रहने की उनकी बात को मान लिया है और बसों में अब पहले जैसी भीड़ नहीं है.