केन्द्रीय कर्मचारियों की नहीं कटेगी पेंशन, 20% कटौती की खबरें गलत: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी. ऐसी रिपोर्टें थीं कि सरकार पेंशन काटने की योजना बना रही है. उसके बाद मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 फीसदी की कटौती की जा रही है. यह खबर पूरी तरह गलत है. पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी. यह स्पष्ट है कि वेतन और पेंशन सरकार के नकदी प्रबंधन संबंधी निर्देशों से प्रभावित नहीं होगी.’’

It is being reported that a 20% cut in Central Government Pensions is being planned.This news is FALSE. There will be no cut in pension disbursements. It is clarified that salaries and pensions will not be affected by Government Cash Management instructions.@PIBFactCheck https://t.co/hlZpnbxnJx

