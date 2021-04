Covid-19 India: बेलगाम हुआ कोरोना; पहली बार 1 दिन में 3293 डेथ और 3.61 लाख मामले; एक्टिव केस 30 लाख के करीब

Coronavirus New Cases Updates in India: भारत में कोरोना वायरस पूरी तरह से बेकाबू हो गया है. सोमवार को एक दिन में आने वाले मामलों की संख्या कुछ कम हुई थी, लेकिन बीते 24 घंटों में नए मामलों से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. देश में पहली बार एक दिन में 3.6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं. यह एक नया रिकॉर्ड है. इसके पहले रविवार को एक दिन में 3,52,991 मामले सामने आए थे. वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 3293 डेथ हुई हैं. अमेरिका, ब्राजील और तुर्की जैसे सबसे ज्‍यादा प्रभावित देशों की बात करें तो ब्रोजील में बीते 24 घंटों में 76 हजार के करीब मामले आए हैं. अमेरिका में करीब 52 हजार मामले आए हैं. अन्य ज्यादा प्रभावित देशों में 50 हजार से कम मामले आए हैं. फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में अस्‍पताल बेड और ऑक्‍सीजन का संकट बना हुआ है. हालांकि इसके लिए अब कई उपाय किए जा रहे हैं.

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के चलते 3293 लोगों की डेथ हो गई है. यह एक दिन में होने वाली मौतों के मामले में रिकॉर्ड संख्या है. इसके पहले सोमवार को 2771 लोगों की डेथ हो गई है. जबकि रविवार को कोरोना संक्रमण से 2812 लोगों की डेथ हुई थी. इस मामले में भी भारत दुनिया के हर देश से आगे है. ब्राजील में बीते 1 दिन में 3110, यूएस में 875, रूस में 392 और तुर्की में 373 डेथ हुई है. भारत में अबतक मरने वालों की कुल संख्‍या 2,01,187 हो चुकी है.

India reports 3,60,960 new #COVID19 cases, 3293 deaths and 2,61,162 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,79,97,267 हो गई है. 1,48,17,371 मरीज अबतक कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं. जबकि 29,78,709 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है. एक्टिव मामलों की संख्‍या कुल मामलों की 16 फीसदी से ज्‍यादा हो गई है. देश में अबतक 14,78,27,367 लोगों का वैक्‍सीनेशन हो चुका है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डेली केस की दर फिलहाल 20.02 फीसदी है. कुल राष्ट्रीय मृत्युदर (सीएफआर) में गिरावट आ रही है और यह 1.12 फीसदी है. मंत्रालय के कहा कि 10 राज्यों से मौत के 77.3 प्रतिशत नए मामले सामने आए हैं. इनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 524 और दिल्ली में 380 रोगियों की मौत हुई है.

महाराष्‍ट्र में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 66,358 नए मामले आए हैं. इस दौरान कुल 67,752 लोग रिकवर हुए हैं और 895 की मौत हो गई है. अब तक राज्य में 44 लाख 10 हजार लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इनमें 36.69 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 66179 लोगों की मौत हो गई है. 672434 एक्टिव मरीज हैं.

दिल्ली की बात करें तो बीते 1 दिन में यहां संक्रमण के 24,149 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 17,862 लोग ठीक हुए और 381 की मौत हो गई है. अब तक 1072000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इनमें 9.58 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 15,009 मरीजों की मौत हो चुकी है. 98,264 एक्टिव केस यहां हैं.

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 32,921 नए मामले आये सामने आए हैं, जबकि 1 दिन में 264 मरीजों की मौत हुई है. इस दौरान 30398 लोग रिकवर हुए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 11,678 हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में इस वक्त 3.06 लाख मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.