Coronavirus Live Updates: देश में कोरोना के मामले 7.93 लाख के पार, 24 घंटे में 26505 मामले और 475 डेथ

COVID-19 in india LIVE Updates: भारत कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7.93 लाख के पार पहुंच गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 10 जुलाई सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोविड19 पॉजिटिव मामले 7,93,801 हो गए हैं. गुरूवार को कुल मरीजों की संख्या 7,67,296 थी. यानी इस लिहाज से 24 घंटों में 26505 मरीज और बढ़ गए. कुल मरीजों में से 276682 सक्रिय मामले हैं. वहीं, अभी तक 495515 मरीज संक्रमण से स्वस्थ/डिस्चार्ज हो चुके हैं. देश में कोविड19 अबतक 21604 लोगों की जान ले चुका है. बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 475 लोगों की मौत हुई. कोविड19 की वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियां भी कोरोना की वैक्सीन विकसित करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों में योगदान दे रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वैक्सीन मिल जाने पर भारत की इसे विकसित करने और इसका प्रोडक्शन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं, जहां अबतक 230599 मामले सामने आए हैं. इसके बाद तमिलनाडु में 126581 मामले आ चुके हैं. राजधानी दिल्ली में अबतक 107051 मरीज सामने आए हैं तो गुजरात में 39194 और यूपी में 32362 मामले सामने आए हैं. कर्नाटक में कोरोना का आंकड़ा 31105 पहुंच चुका है.

दुनिया में 12 मिलियन हुए कोरोना पॉजिटिव

कोरोनावायरस महामारी से दुनिया में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 12 मिलियन के पार जा चुका है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में कोविड-19 संक्रमित मामले 12,166,688 हो गए हैं. वहीं, इस संक्रमण से अबतक 552,046 लोगों की जान जा चुकी है. हालांकि, कोरोना से दुनिया भर में अब तक 7,030,227 मरीज रिकवर हो चुके हैं. कोरोनावायरस महामारी से अमेरिका बुरी तरह प्रभावित है. यूएस में कोविड19 पॉजिटिव लोगों की संख्या 3,158,932 हो चुकी है. जबकि, 134,862 लोगों की जान अबतक जा चुकी है. दुनिया के करीब 213 देश अभी इस महामारी की चपेट में हैं. अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या ब्राजील, भारत और रूस में है.

