Covid-19 Latest Updates: देश में 24 घंटों में 63,489 नए केस, अब तक 49,980 की गई जान

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आगामी त्योहारों के लिए कोविड19 को ध्यान में रखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को निर्देश जारी किए हैं. इनके तहत गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की मूर्ति नहीं रखी जाएगी. वहीं मुहर्रम के दौरान जुलूस की अनुमति नहीं होगी.

Delhi Disaster Management Authority issues instructions to Dist Magistrates ahead of forthcoming festivals, in the wake of #COVID19. During Ganesh Chaturthi, no idol of Lord Ganesha to be set up in public places. No permission to be granted for procession during Moharram. pic.twitter.com/2sF18vGwER